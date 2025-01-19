Эта деталь содержит драгоценные металлы, которые можно продать за приличную сумму.

Один из самых известных механиков на Youtube Скотти Килмер призвал водителей защитить компонент автомобиля, который чаще всего похищают и замена которого может стоить космических денег, пишет Express.

Несмотря на то, что современные автомобили гораздо сложнее взломать, механик считает, что многие преступники пытаются похитить различные детали, которые есть в транспортных средствах. Чаще всего воры выкладывают каталитические нейтрализаторы, которые в основном переплавляют, чтобы получить доступ к драгоценным металлам, которые есть внутри.

"Количество краж катализаторов растет. Вы можете удивиться, почему люди воруют эти вещи, а все потому, что внутри них есть драгоценные металлы. Их можно расплавить, чтобы достать, а они стоят денег. [Модель] номер один в списке похищенных каталитических нейтрализаторов - пикап Ford серии F. У них большие катализаторы, под них легко залезть, и люди их воруют", - пояснил Скотти.

Видео дня

В издании напомнили, что каталитический нейтрализатор, который установлен на автомобилях, является эффективным средством уменьшения количества вредных газов, которые выбрасываются с выхлопными газами. Несмотря на то, что он дорогой в производстве, обычно может прослужить до 160 тысяч километров.

Однако из-за того, что они содержат драгоценные металлы, которые расщепляют вредные газы, этот компонент часто воруют преступники.

По словам автомобильного эксперта, чаще всего объектами краж становятся пикапы, ведь каталитические нейтрализаторы, которые в них установлены, имеют большие размеры.

В то же время Скотти подчеркнул, что жертвами таких краж становятся также и многие гибридные модели, среди которых Toyota Prius и Honda Accord.

"Еще один автомобиль, известный кражами каталитических нейтрализаторов, - это Toyota Prius, совсем другой тип транспортных средств. Они низкие, но имеют огромные катализаторы, которые на самом деле дают ворам больше денег, чем те, что стоят на "Фордах". Honda Accord и CR-V также популярны среди похитителей катализаторов", - отметил он.

Чтобы защитить свое авто от краж катализаторов, механик советует водителям оставлять свои машины припаркованными в хорошо освещенных или густонаселенных местах, где преступников можно будет легко обнаружить.

"Сейчас выпускают всевозможные щитки, которые можно поставить, чтобы труднее было украсть катализатор, но вот мой совет: "Не забывайте о сигнализации. Убедитесь, что ваша автомобильная сигнализация включена, и всегда паркуйте его в месте, где есть другие люди. И если вы увидите людей, которые выглядят так, будто снимают катализаторы, ходят с ними и ставят их в другой автомобиль, запишите номер их прав и вызовите полицию", - рекомендует Скотти.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперт рассказал, как завести авто с разряженным аккумулятором. По словам Скотти Килмера, если в авто разряжен аккумулятор, водителю, вероятно, придется запустить двигатель, подключив его к аккумулятору исправного транспортного средства, чтобы получить питание.

Также стало известно, как правильно поворачивать руль в различных ситуациях. Отмечается, что многие водители допускают распространенных ошибок, из-за которых могут произойти ДТП и поломки автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: