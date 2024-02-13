Задачи с цифрами обычно самые сложные.

Хотите пройти интересный тест на наблюдательность и проверить остроту своего зрения? Тогда новая головоломка от УНИАН именно для вас.

В этой оптической иллюзии вам нужно найти число 9383, которое скрывается среди многих 9838, расположенных в пяти столбцах. Более сложной эту задачу сделает ограничение во времени - надо справиться всего за 5 секунд.

Для удобства советуем установить таймер - чтобы не потерять ни секунды.

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Такие задания позволяют хорошо потратить время на интересное задание, а также дарят нам небольшие "победы". Ниже мы опубликуем правильный ответ на эту иллюзию.

Где спряталось лишнее число?

Обратите внимание на нижнюю часть третьего столбца. Не унывайте, если не справились, ведь эта головоломка действительно не из легких.

Другие задачи для вас:

Вчера мы публиковали очень необычную оптическую иллюзию с шахматными фигурами. Вам необходимо за пять секунд отыскать среди королей странную фигуру. Это под силу лишь максимально внимательным людям.

Также испытайте свои силы в решении сложной головоломки со словами: попробуйте найти среди слов "сила" и "сало" только одно лишнее.

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