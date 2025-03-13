Отмечается, что некоторые имена, как правило, более популярны среди определенных социально-экономических слоев.

Люди с определенными именами "обречены быть богатыми" или, по крайней мере, высокоэффективными инвесторами. Об этом пишет yourtango.com со ссылкой на результаты нового исследования от платформы финансовых услуг eToro.

"eToro прочесала свою пользовательскую базу из 12 миллионов инвесторов и рассмотрела тех, чьи инвестиции показали наилучшие и наихудшие результаты за последний год, чтобы узнать, какие имена были наиболее распространены среди них", - говорится в публикации.

Отмечается, что самыми финансово успешными именами оказались Анна и Андрей:

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"Когда дело дошло до тех, кто получил самые высокие дивиденды от своих инвестиций, Анна и Эндрю были лидерами. Эти классические имена снова и снова появлялись среди самых успешных имен eToro".

Среди мужчин в первую пятерку вошли Сэм, Алекс, Кристофер и Даррен, а среди женщин - Мария, Лора, Хелен и Сара.

"eToro проводит этот анализ с 2012 года и отмечает, что некоторые имена, как правило, сохраняются из года в год, даже если они не обязательно попадали в пятерку лучших в последнее время. Среди них были Оливия, Мэтт и Грэм, три других традиционных имени", - добавили в издании.

Наименее успешными именами в списке оказались Али и Карен. Среди женщин также потерпели неудачу Лиза, Дженнифер, Рейчел, Клэр, а среди мужчин - Роб, Дэн, Крис и Доминик.

Акцентируется, что все это, вероятно, не магия, ведь некоторые имена, как правило, более популярны среди определенных социально-экономических слоев, богатых семей. Кроме того, многочисленные исследования показали, что имена действительно оказывают влияние на будущее, отчасти потому, что они влияют как на восприятие нас другими людьми, так и на то, как мы видим себя.

Например, исследования показали, что негативное или позитивное восприятие имени человека коррелирует с тем, готов ли незнакомец помочь ему или нет. Также ученые установили, что люди, которым некомфортно со своим именем из-за восприятия или стигмы других людей, как правило, имеют более высокую вероятность негативных жизненных результатов.

Напомним, ранее ниллиардер назвал навык №1, который помогает добиваться успеха "почти во всем".

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