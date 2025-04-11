В список вошли орехи и авокадо.

Зарегистрированные диетологи выбрали лучшие 10 суперпродуктов 2025 года. Об этом пишет marthastewart.com со ссылкой на результаты ежегодного опроса Today's Dietitian и Pollock Communications "Что в тренде в питании".

Отмечается, что в опросе приняли участие 874 зарегистрированных диетолога. Результаты показывают, что в 2025 году потребители будут склоняться к полезным для кишечника продуктам, растительному питанию и экономичному выбору.

"Суперпродукты предлагают различные питательные преимущества, включая витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты. Обычно они связаны с улучшением здоровья кишечника, поддержкой здоровья сердца, укреплением иммунной системы, уменьшением воспаления, профилактикой заболеваний и снижением уровня холестерина. Они могут стать отличным дополнением к общей сбалансированной диете", - говорится в публикации.

Видео дня

Лучшие суперпродукты 2025 года – топ-10

Вот какие суперпродукты заняли первые места в рейтинге по результатам опроса:

ферментированные продукты (йогурт, кимчи, комбуча и маринованные овощи);

ягоды (клюква, черника и малина);

костный бульон;

семена (чиа и конопля);

авокадо;

листовая зелень (капуста и шпинат);

орехи (миндаль и грецкие орехи)

древние зерна;

зеленый чай;

бобовые (горох, фасоль, чечевица и нут).

Указывается, что три суперпродукта, включенные в этот список, являются новыми для ежегодного опроса: ягоды, костный бульон и листовая зелень.

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет, если есть авокадо каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: