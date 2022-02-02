В УЕФА назвали чрезмерно усердной работой решение представителей их организации обратиться в суд из-за названия пиццы в немецкой пиццерии.
Об этом идет речь в заявлении УЕФА, которое цитирует журналист Мартин Зиглер на свой странице в Twitter.
"Очевидно, что некоторые люди раздувают из этого трагедию. Похоже, это случай чрезмерно усердной работы агента по товарным знакам, который действует поспешно. Лига чемпионов может счастливо существовать рядом с этой восхитительно звучащей пиццей", — говорится в сообщении.
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Речь идет об иске к небольшой пиццерии в Германии под названием Pizza Wolke. Их грибная пицца получила название "Лига шампиньонов" (Champignons League), что созвучно с названием турнира, проводимого под эгидой УЕФА — Лига чемпионов (Champions League).
Юристы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратились к представителям пиццерии после того, как те подали заявку на регистрацию товарного знака. Пиццерии пригрозили иском в случае, если до 28 января пиццу с названием "Лига шампиньонов" не перестанут продавать. Фото обращения пиццерия поделилась в соцсетях.
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