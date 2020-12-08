Защита от COVID-19: пара из Индии устроила свадьбу в защитных костюмах
Пара из Индии нашла способ провести свадьбу после того, как у невесты обнаружили коронавирус.
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Отмечается, что результаты теста девушка получила утром перед свадьбой.
Девушку направили в карантинный центр, и свадьбу должны были отменить.
Однако молодожены надели защитные костюмы и под наблюдением медиков успешно поженились.
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