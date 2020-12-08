Невеста получила результаты теста утром перед церемонией.

Пара из Индии нашла способ провести свадьбу после того, как у невесты обнаружили коронавирус.

Читайте такжеБразильца бросила невеста-он женился на себе (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что результаты теста девушка получила утром перед свадьбой.

Девушку направили в карантинный центр, и свадьбу должны были отменить.

Однако молодожены надели защитные костюмы и под наблюдением медиков успешно поженились.

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Автор: УНИАН