На некоторые популярные модели придется тратить больше из-за их ненадежности.

Двое автомобильных экспертов из Австралии Адам Моррис и Джим Халл призвали автомобилистов не покупать три популярных подержанных хэтчбека. Они утверждают, что такие авто могут стоить дороже, чем рассчитывают владельцы, пишет Express.

Opel Astra

В одном из своих последних видео эксперты рассказывают о подержанных автомобилях, которых следует избегать, начиная с Vauxhall Astra – продается в Украине как Opel Astra. Хотя последние версии Astra были широко расхвалены, но эксперты отметили, что четвертое и пятое поколение далеки от идеала.

Моррис советует: "Не подходите к Astra... особенно к любой модели 1998-2009 годов выпуска. Они настолько плохие, что мы знаем оптовиков, которые не принимают их в качестве trade-in", – подчеркивает эксперт.

Видео дня

Халл добавил, что особенно нужно избегать старых моделей, потому что к ним становится все труднее найти запчасти и "чинить их – сплошной кошмар". Кроме устаревшего внешнего вида, некоторые владельцы Astra сталкивались с неисправностями в электронике, например, с ложными показаниями приборной панели и проблемами со сцеплением.

Ford EcoSport

Также австралийцы рекомендуют водителям держаться подальше от Ford EcoSport или любой модели, построенной между 2011 и 2018 годами с двигателем EcoBoost, из-за их плохой репутации в отношении надежности. Эксперты подчеркивают, что ни в коем случае не нужно выбирать Ford с указанным двигателем или коробкой передач PowerShift.

Chrysler 300C

Автомобилистам, желающим приобрести подержанный автомобиль с элементами роскоши, Моррис посоветовал не останавливать свой выбор на Chrysler 300C. Он указал на низкое качество сборки: "Качество сборки у них – это просто абсолютная шутка. Не только механически, но и внутренняя отделка, внешняя отделка. Да, не покупайте 300C".

Полезные новости для автолюбителей

Механик назвал 4 подержанных авто, которые не стоит покупать ни при каких обстоятельствах. Для обычного человека, не обладающего глубокими знаниями в области автомобилей, покупка подержанной машины может быть связана со стрессом и сложностями в понимании того, что является выгодным предложением, а что – мошенничеством.

Ведущий эксперт назвал пятерку самых экономных подержанных автомобилей, которые помогут сократить эксплуатационные расходы. В список вошли доступные модели Toyota, Citroen, Peugeot и Fiat, поскольку стоимость топлива продолжает оставаться проблемой для автомобилистов.

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