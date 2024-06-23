В список вошли доступные модели Toyota, Citroen, Peugeot и Fiat.

Ведущий эксперт назвала пятерку самых экономных подержанных автомобилей, которые помогут сократить эксплуатационные расходы. Руководитель отдела по работе с клиентами автофинансовой компании Zuto Люси Шерликер рекомендует владельцам бензиновых и дизельных автомобилей, которые отчаянно ищут более экономичные транспортные средства, пять моделей, пишет Express.

Отмечается, что в список вошли доступные модели Toyota, Citroen, Peugeot и Fiat, поскольку стоимость топлива продолжает оставаться проблемой для автомобилистов.

Эксперт выделила такие экономичные авто:

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Toyota Prius

Первым в списке рекомендаций является хэтчбек Toyota Prius 1,8 VVT-I Active Auto. По словам Шерликер, классический вариант Toyota Prius имеет очень впечатляющий для своего диапазона расход топлива – 63 л/100 км. Это делает авто одним из самых эффективных на рынке. Помимо низких эксплуатационных расходов, Prius ранее был признан самым надежным автомобилем в Великобритании, поэтому водители могут одновременно снизить расходы на техническое обслуживание.

Citroen C2

Двухдверный C2 является одним из самых быстрых автомобилей в списке и может быть идеальным вариантом для тех, кто имеет ограниченный бюджет. Эксперты Parkers ранее утверждали, что модели C2 могут проехать до 577 миль на простом баке, что делает их отличным выбором для долгих путешествий. Представитель Zuto добавила: "еще одним хорошим выбором является Citroen C2 1.6 BlueHDi Feel 100 л. с., который расходует 62 л/100 км".

Peugeot 108

Эксперт отметила, что отважный Peugeot 108, безусловно, прекрасно подходит для автомобилистов, которые не хотят регулярно посещать бензоколонки. Модели, оснащенные технологией "стоп/старт", могут достигать даже 74,3 л/100 км, помогая автомобилистам добывать дополнительные капли топлива.

Citroen C1

Недавно HeyCar похвалил Citroen C1 за его "низкие эксплуатационные расходы", ведь владельцы могут легко разгоняться до 50 миль/ч при любых обстоятельствах. Согласно официальным данным WLTP, средний расход топлива у C1 составляет 52,2 л/100 км, при этом модели продаются в Интернете всего за несколько тысяч фунтов.

Fiat 500

Автолюбителям также советуют обратить внимание на привлекательный итальянский шарм Fiat 500. По данным ChooseMyCar, Fiat зарекомендовал себя как популярный первый автомобиль благодаря своей доступной цене. Модель также получила высокую оценку за "исключительную экономию топлива", ведь ее средний расход топлива составляет 60,1 литров на километр.

Люси добавила: "По общему правилу, показатель расхода топлива 40-50 считается хорошим, но чем выше показатель, тем лучше. Чтобы вычислить средний расход топлива вашего автомобиля, установите счетчик на ноль и начните движение. Когда вы завершите поездку, разделите мили на количество использованного топлива, а затем умножьте этот результат на 4,546 (количество литров в галлоне)", – указала эксперт.

Интересные автоновости

Опытный автомеханик Скотти Килмер обратился к владельцам подержанных авто с важным предупреждением о шинах, которые могут пострадать из-за проблем с балансировкой. Он призвал водителей не посещать дешевые шинные магазины, ведь это может привести к проблемам в будущем.

Килмер также предостерег водителей не покупать некоторые подержанные спортивные автомобили, ведь они могут быть очень опасными для вождения.

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