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Корова выбежала на поле и помешала футбольному матчу в карантин (видео)

11:20, 29 апреля 2020
Курьёзы
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Корова хотела помешать футбольному матчу в карантин. Погонять мяч игроки собрались на Ривненщине, вдруг на поле откуда-то выбежало животное.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Люди начали корову отгонять, но она не спешила. Очевидцы все сняли и выложили в соцсети.

Видео посмотрели и в ОГА. Со спортсменами, говорят, уже провели разъяснительные работы.

О недопустимости таких соревнований в карантин напомнили также главе района и руководителю общины.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области клиентка парикмахерской "сдала" в полицию заведение за нарушение карантина после полученных услуг.

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