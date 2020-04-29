Корова выбежала на поле и помешала футбольному матчу в карантин (видео)
11:20, 29 апреля 2020Курьёзы
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Видео посмотрели и в ОГА. Со спортсменами, говорят, уже провели разъяснительные работы.
Хотела погонять мяч: как корова помешала футбольному матчу
Корова хотела помешать футбольному матчу в карантин. Погонять мяч игроки собрались на Ривненщине, вдруг на поле откуда-то выбежало животное.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Люди начали корову отгонять, но она не спешила. Очевидцы все сняли и выложили в соцсети.
Видео посмотрели и в ОГА. Со спортсменами, говорят, уже провели разъяснительные работы.
О недопустимости таких соревнований в карантин напомнили также главе района и руководителю общины.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области клиентка парикмахерской "сдала" в полицию заведение за нарушение карантина после полученных услуг.
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