Назван волшебный ингредиент.

Бармены знают один способ, как можно легко и просто значительно улучшить вкус дешевого пива, пишет Parade.

Отмечается, что волшебный ингредиент, который способен сделать вкус вашего пива намного лучше, - это соль.

Указывается, что соль добавляется в определенные сорта пива, например, в кислое или IPA, чтобы усилить фруктовые нотки и уменьшить горечь.

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Издание пишет, что бармены уже много лет следят за этой тенденцией и знают, насколько вкусным может быть сочетание соли и пива.

Давно известно, что в некоторых барах есть контейнеры, из которых можно насыпать соль на бутылки или края стаканов, а винных магазинах все чаще соль для пива продается на кассе.

Как добавить соль в пиво

Это двухэтапный процесс, который нельзя испортить: сначала налейте пиво в стакан, а затем добавьте щепотку соли. Соль заставит пиво шипеть, как будто завтра не наступит, поэтому не забудьте оставить достаточно места в стакане, когда попробуете этот трюк.

Будьте готовы, что после добавления соли это будет совершенно другое пиво - менее шипучим и немного тяжелее на вкус.

Напомним, ранее УНИАН рассказівал о женщине, которая не употребляла алкоголь, но хранила бутылку вина в морозильной камере.

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