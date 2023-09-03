В украинском языке в местном падеже правильно писать и говорить "ходжу на заняття по четвергах, а не четвергам".
В этом падеже нужно употреблять окончание "ах", рассказал самый известный украинский учитель - языковед Александр Авраменко, в эфире программы "Сніданок з 1+1".
Эксперт также указал на другие особенности написания слова "четвер". "Запомните, в именительном падеже правильно сказать и написать "четвер" - без буквы "г". А в других падежах появляется звук "г", а на письме - буква "г". Например, "четверга", или... "четвергу, четвергом", - отметил педагог.
Интересные новости об украинском правописании - что сообщалось ранее
Александр Авраменко поделился, что в нашем языке не стоит употреблять слово "холостяк". Языковед отметил, что издавна в Украине неженатого мужчину называют "парубком", а мужчину постарше - "старим парубком".
Учитель отметил, что также мужчину можно называть просто "неодруженим" или "одруженим".