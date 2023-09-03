В некоторых падежах в слове "четвер" появляется буква "г", отметил эксперт.

В украинском языке в местном падеже правильно писать и говорить "ходжу на заняття по четвергах, а не четвергам".

В этом падеже нужно употреблять окончание "ах", рассказал самый известный украинский учитель - языковед Александр Авраменко, в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Эксперт также указал на другие особенности написания слова "четвер". "Запомните, в именительном падеже правильно сказать и написать "четвер" - без буквы "г". А в других падежах появляется звук "г", а на письме - буква "г". Например, "четверга", или... "четвергу, четвергом", - отметил педагог.

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Интересные новости об украинском правописании - что сообщалось ранее

Александр Авраменко поделился, что в нашем языке не стоит употреблять слово "холостяк". Языковед отметил, что издавна в Украине неженатого мужчину называют "парубком", а мужчину постарше - "старим парубком".

Учитель отметил, что также мужчину можно называть просто "неодруженим" или "одруженим".

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