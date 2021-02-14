Теперь пострадавший решил судиться с медиками.

В США 34-летний мужчина намерен судиться с больницей, после того, как ему оп ошибке сделали кесарево сечение.

Об этом сообщает World News Daily Report.

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Как сообщается, Лесли Морган Уайт страдает ожирением. На прошлой неделе он позвонил в службу спасения, почувствовав сильную боль в груди.

Уайта доставили в медицинский центр Сент-Мэтьюз, где его немедленно перевели в отделение родовспоможения и сделали анестезию.

"Мои гениталии никто не заметил?" - спросил Уайт, явно возмущенный всем произошедшим.

Мужчина утверждает, что после кесарева сечения прошло не менее получаса, пока врачи, наконец, диагностировали его боли в груди как сердечный приступ.

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Перевод: Екатерина Лиманская