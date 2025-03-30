Кожура некоторых видов рыбы может быть опасной для людей.

Существует много способов насладиться свежей рыбой, однако важно знать, какую из видов можно есть со шкуркой, а какую стоит все же чистить. Поэтому шеф-повар Эд Коттон поделился для Tasting Table советами, которые помогут в этом случае.

По его словам, шкурки марлина, акулы, рыбы-меча и королевской макрели имеют очень высокое содержание ртути, поэтому их не следует употреблять очень много. Коттон заметил, что шкурки некоторых видов рыб опасно употреблять большими порциями, поэтому лучше избавиться от них.

Также он советует не употреблять шкурку скатов, ведь "она содержит колючки, похожие на шипы, на внешней стороне рыбы".

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Кроме того, шеф-повар рассказал об образовании неорганической ртути, которая связана со шкуркой рыбы. По его словам, она образуется, когда элемент реагирует с другим веществом.

"Когда неорганическая ртуть растворяется в воде, она превращается в метилртуть, самую токсичную разновидность ртути. Метилртуть застревает в фитопланктоне, мелкая рыба поедает фитопланктон, меньшую рыбу поедают большие рыбы, а еще большую рыбу поедают еще большие рыбы, пока в их тканях не произойдет массивное накопление метилртути. Больше всего ее накапливается в рыбе, которая находится на вершине пищевой цепи", - цитирует слова Коттона Tasting Table.

Он отметил, что из-за накопления метилртути кожа некоторых рыб становится опасной для потребления в больших количествах. Поэтому рыбьи шкурки, которых шеф-повар советует избегать, относятся к одним из крупнейших рыб в экосистеме, поэтому содержат высокий уровень метилртути.

Коттон добавил, что чрезмерное потребление ртути может привести к серьезным последствиям для здоровья человека, в том числе и вызвать проблемы с нервной системой.

"Тремор, головная боль и потеря памяти - это лишь некоторые из симптомов, не говоря уже о потенциальном влиянии высокого уровня ртути на сердечно-сосудистую систему. Она также может вызвать проблемы с развитием еще нерожденных плодов и детей, поэтому беременным женщинам рекомендуется быть осторожными с морепродуктами", - подчеркивают в материале.

В то же время это не означает, что рыбью шкурку вообще нельзя употреблять. В частности лосось станет хорошим вариантом для тех, кто любит кожуру в рыбе.

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