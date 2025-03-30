Выбирая один из этих видов хлеба, вы не ошибетесь.

Выбор хлеба - это всегда непросто, если вы следите за своим здоровьем. С таким разнообразием вариантов бывает сложно понять, какой именно стоит покупать, особенно если важна его питательная ценность. Не облегчает задачу и тот факт, что многие магазинные виды хлеба содержат длинные списки ингредиентов, в которых легко запутаться.

На что стоит обращать внимание при выборе более полезного хлеба, а также какие преимущества дает каждый вариант, пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов по питанию.

100% цельнозерновой хлеб

Один из лучших вариантов — это 100% цельнозерновой хлеб. "Цельные зерна сохраняют все части зерна, что позволяет удерживать больше клетчатки, витаминов, минералов и растительных соединений", — объясняет дипломированный диетолог-нутриционист Кристин Дилли.

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Это важно, так как клетчатка помогает снижать уровень холестерина в крови и замедляет усвоение углеводов, что способствует более плавному повышению уровня сахара в крови. Кроме того, клетчатка поддерживает пищеварение и питает полезные бактерии в кишечнике, улучшая его здоровье.

Многозерновой хлеб

В отличие от 100% цельнозернового хлеба, который состоит исключительно из цельных зерен, многозерновой хлеб содержит различные виды зерен, некоторые из которых могут быть рафинированными, а не цельными.

По словам диетолога Сьюзан Грили, в состав многозернового хлеба могут входить овес, просо, амарант, ячмень, рожь, полба, киноа, кукуруза, гречка, эйнкорн (древний вид пшеницы) и цельная пшеница. Также он может содержать семена, такие как тыквенные, льняные, чиа и подсолнечные.

В целом такие ингредиенты являются хорошим источником клетчатки, сложных углеводов, небольшого количества белка и полезных жиров. Они также богаты важными витаминами и минералами, включая витамины группы B и хром.

Хлеб из пророщенных злаков

"Пророщенный хлеб — это цельнозерновой хлеб, зерна которого были замочены в воде и оставлены для проращивания", — объясняет диетолог Николь Роуч. Этот процесс активирует ферменты, которые расщепляют белки и углеводы, делая их более легкоусвояемыми. Благодаря этому в пророщенном хлебе содержится больше макро- и микроэлементов, доступных для усвоения, по сравнению с традиционным цельнозерновым хлебом.

Заквасочный хлеб

Заквасочный хлеб изготавливается путем естественного брожения муки и воды, образующих закваску. Этот процесс включает молочнокислые бактерии, обладающие пробиотическим эффектом, хотя большая их часть погибает во время выпекания. Однако в готовом хлебе остается клетчатка, которая способствует здоровью кишечника, питая полезные бактерии.

Заквасочный хлеб также богат витаминами группы B (поддерживающими нервную и иммунную систему) и важными минералами, такими как магний, железо и цинк.

Овсяный хлеб

Овсяный хлеб — это разновидность цельнозернового хлеба, который содержит овсяные хлопья или овсяную муку. Он изготавливается на основе комбинации пшеничной муки и овса (или овсяной муки), поскольку пшеница необходима для образования глютена, который позволяет тесту подняться.

Овес обеспечивает организм растворимой клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара и холестерина в крови.

Льняной хлеб

"Льняной хлеб — это хлеб, в который добавляют семена льна (цельные или молотые)", — объясняет Роуч. Он обладает ореховым вкусом и содержит клетчатку, а также омега-3 жирные кислоты (полезные жиры). "Клетчатка улучшает пищеварение, способствует насыщению, а также помогает поддерживать уровень сахара и холестерина в крови", — добавляет Роуч.

В свою очередь, Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление в организме, снижая риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, льняной хлеб богат антиоксидантными растительными соединениями, называемыми полифенолами.

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