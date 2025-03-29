Из фарша можно приготовить массу вкусных блюд, но главное - выбрать самый лучший продукт.

Выбирая говяжий фарш в магазине или на рынке, хозяйкам стоит обращать внимание не только на цену. Продукт одной и той же категории у разных продавцов может отличаться.

Издание Better Homes&Gardens выяснило у специалистов, как выбрать говяжий фарш.

Что придает говяжему фаршу цвет

Фарш обычно изготавливается из различных обрезков говядины. Процесс измельчения не только создает однородную текстуру, но и помогает смешать жир с постной частью, которая придает вкус и влагу, а также смягчает белок.

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По данным Министерства сельского хозяйства США, свежее мясо имеет бордовый или фиолетовый цвет, но под воздействием кислорода оно меняет оттенок. Примерно через 15 минут пребывания на воздухе фарш приобретает вишнево-красный оттенок.

"Когда говяжий фарш выходит из мясорубки, он обычно имеет тусклый оттенок от розового до светло-красного", - говорит Томас Фритцингер, главный мясник мясной лавки Watauga Butchery. "Когда содержащийся в мясе миоглобин получает возможность вступить в реакцию с воздухом, оно становится более яркого цвета".

После того как говяжий фарш упаковывают, естественные ферменты в мясе начинают медленно истощать запасы кислорода, добавляет Сара Брекке, магистр наук, бренд-менеджер Better Homes & Gardens Test Kitchen. Со временем фарш становится тускло-красным, а затем коричневым, поскольку этот определяющий пигмент белок превращается в свою окисленную версию - метмиоглобин. Природные пигменты, длительность хранения мяса и температура хранения также могут повлиять на цвет мяса, говорят эксперты по безопасности пищевых продуктов Университета штата Канзас.

Какие еще факторы могут изменить цвет говяжьего фарша:

содержание жира в говяжьем фарше - в розовом говяжьем фарше больше жира, чем в красном;

рацион питания коровы. Жир у коровы, выращенной на травяном откорме, имеет более желтый оттенок из-за бета-каротина, а у коровы, откормленной зерном, обычно имеет более белый оттенок.

Какой цвет должен быть у фарша

По словам экспертов по безопасности пищевых продуктов из Университета штата Канзас, помимо даты годности на упаковке, цвет мяса - это первое, на что обращает внимание большинство потребителей, пытаясь определить свежесть. В большинстве случаев ярко-красный цвет фарша является одним из показателей свежести, но это не всегда так.

"Чем ярче красный цвет, тем больше кислорода попало в белок. Мясокомбинаты называют это "цветением говядины", - объясняет Джеб Олдрич, шеф-повар ресторана Switchback at Cataloochee Ranch. "Многие стейкхаусы оставляют мясо после разделки на воздухе, чтобы добиться этого процесса. Если есть выбор между красным и коричневым, я бы всегда выбрал красное, так как коричневое обычно указывает на то, что оно немного старше".

При этом, если упаковка говядины выглядит немного коричневой, красновато-коричневой или более тускло-розовой, это не обязательно означает, что мясо плохое, подтверждает Брекке. И имейте в виду, что мясники могут прибегнуть к хитрости, чтобы сохранить говяжий фарш красным дольше.

"Покупая говяжий фарш, продаваемый в пластиковой упаковке, вы часто заметите, что мясо кажется более ярким и сочным. Это пример так называемой "модифицированной атмосферной упаковки". В таких упаковках используется комбинация газов, как кислород, углекислый газ и азот, которые помогают сохранить цвет мяса и ограничивают распространение бактерий", - говорит Брекке.

Как определить, что говяжий фарш плохой:

тухлый и кислый запах;

слизистая или липкая текстура;

упаковка проколота или повреждена так, что может произойти заражение;

сухой вид;

плесень;

отсутствие разницы в цвете мяса. Например, серый цвет по всей поверхности без розового центра;

серо-зеленоватый цвет.

Как хранить фарш

Если вы запаслись говяжьим фаршем, храните его в холодильнике при температуре 4,4°C или ниже и постарайтесь использовать его в течение двух дней, советует Министерство сельского хозяйства США.

Кроме того, можно заморозить говяжий фарш на срок до четырех месяцев. Перед использованием разморозьте его за ночь в холодильнике.

Ранее УНИАН писал, почему мяса много есть нельзя.

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