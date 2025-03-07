Не все подержанные автомобили стоит покупать, они могут дорого обойтись вашему карману из-за своей ненадежности и непрактичности.

Хотите купить подержанный автомобиль? Чтобы помочь найти лучший издание U.S. News составило список авто, которые настолько неудовлетворительны, что их следует избегать.

Вот некоторые подержанные автомобили, которых следует избегать.

Chevrolet Spark 2022 года

У этого четырехдверного хэтчбека есть несколько ярких моментов. Его сверхмалые габариты делают его маневренным выбором для исследования узких городских улиц.

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Однако эти сильные стороны - ничто по сравнению с недостатками. Имея менее 100 лошадиных сил на выходе, Spark ужасно слаб, что может привести к неприятным моментам на шоссе. Кроме того, пассажирское пространство тесное, а салон выглядит некачественным и дешевым.

Nissan Rogue Sport 2021 года

У него больше грузового пространства, чем у большинства конкурирующих малолитражных внедорожников. Он также поставляется с щедрым набором стандартных функций, включая Android Auto, Apple CarPlay, мониторинг слепых зон и автоматическое экстренное торможение вперед и назад.

Однако этот автомобиль известен своей слабой трансмиссией. Кроме того, пассажирское пространство тесное во втором ряду, а салон базовой комплектации покрыт жестким пластиком.

Toyota Tundra 2021 года

Этот грузовик далек от полного провала. У него просторный салон и впечатляющий прогнозируемый балл надежности.

Однако это авто менее экономично, чем другие полноразмерные грузовики. Салон выглядит старым и дешевым, с большим количеством жесткого пластика и стилем из другой эпохи.

Mitsubishi Outlander 2021 года

Конкурирующие гибриды имеют лучший расход топлива, чем этот автомобиль. Этот компактный внедорожник также страдает от слабого ускорения. Кроме того, салон разочаровывает жесткими сиденьями, дешевыми материалами и устаревшим дизайном.

Fiat 500L 2020 года

Этот автомобиль имеет много грузового пространства и простую информационно-развлекательную систему, но он страдает от неустойчивой езды и низкого пробега. Его салон оставляет желать лучшего, с жестким пластиком и разочаровывающим качеством сборки. Кроме того, жесткие сиденья не пойдут вам на пользу во время поездок на работу.

Кроме того, у этого Fiat нет важных вспомогательных средств для водителя, есть только стандартная камера заднего вида и задние датчики парковки.

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