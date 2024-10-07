По словам эксперта, когда эти автомобили только вышли, люди их недооценивали.

Известный автомобильный эксперт Шахзад Шейх рассказал о трех популярных моделях авто, которые когда-то считались некрутыми, однако теперь становятся коллекционными и быстро растут в цене, пишет Express.

По его словам, первым таким автомобилем является Chrysler PT Cruiser.

"Это очень спорный вопрос, и я думаю, что некоторые люди со мной не согласятся, но даже когда он появился, Chrysler PT Cruiser ненавидели. Все говорили, что он похож на старомодное такси или катафалк, или что он выдает себя за то, чем не является на самом деле. Это был семейный внедорожник, который пытался быть похожим на винтажный гангстерский хот-род. Я очень ценил стиль, даже в то время. Он был практичным, можно было снять сиденья и превратить его в фургон, и я думал, что это выглядело круто. Сейчас, однако, люди приходят к моей точке зрения на эту машину", - отметил он на своем YouTube-канале "Brown Car Guy".

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Сейчас Chrysler PT Cruisers можно найти в Великобритании по цене 1000 фунтов стерлингов (около 54 тысяч грн), однако хорошо сохранившиеся экземпляры некоторых моделей, таких как кабриолет Touring, могут стоить до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 271 тысяча грн).

Еще одной моделью, о которой водители меняют свое мнение, является Porsche Cayenne. По словам Шахзада, раньше ему в этой машине не нравилось все.

"Porsche Cayenne, оригинальный. Когда он появился, мы все его ненавидели, все мы, автолюбители, ненавидели тот факт, что впервые производитель, который специализируется на создании спортивных автомобилей, решил создать внедорожник, и это был Porsche! Мы все ненавидели его в то время, но когда оглядываешься назад, то понимаешь, что Porsche были впереди. Porsche думал о будущем и о том, как спасти компанию, чтобы продолжать создавать автомобили, которые они действительно хотели создавать, такие как 911. В то время я ненавидел в нем все - дизайн, внешний вид, сам факт его существования. Но, если вы посмотрите на современный Cayenne, а затем на оригинал, то оригинал выглядит как крепкий зверь", - объяснил эксперт.

И третьей машиной, которую рекомендует Шахзад, стала Volvo 240. Он подчеркнул, что сейчас восхищается этой моделью.

"Volvo 240, я ненавидел их тогда, потому что все полицейские в Саудовской Аравии имели их в то время. Но это были танки, крепкие, надежные танки. Независимо от того, был ли у вас особняк или седан, они были сделаны в то время, когда Volvo были созданы, чтобы пережить человечество. И они все еще существуют. Даже здесь, где они совершенно не соответствуют требованиям ULEZ, я все еще вижу их в Лондоне. Честно говоря, любой из старых коробчатых Вольво, вы видите их сегодня, и они выглядят как бизнес. Я думаю, что это мега круто, не очень приятно ездить, но солидно", - подытожил автомобильный эксперт.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее популярный автомобильный эксперт посоветовал водителям проверять две вещи при покупке подержанного автомобиля. По его словам, со временем некоторые автомобили могут иметь небольшие утечки жидкости из изношенных компонентов, что вполне нормально, однако такой момент стоит проверять.

Также стало известно, почему в машине неприятно пахнет. По словам экспертов, это может быть связано с конденсатом, который образуется на испарителе внутри вашей системы отопления и охлаждения.

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