Грецкие орехи полезны, в них много альфалиноленовой кислоты и обладают противовоспалительным действием.

Когда дело доходит до того, чтобы "привести вашу пищеварительную систему в движение" по утрам, бороться с воспалением, улучшить здоровье мозга и снизить риск заболеваний, грецкие орехи - отличный вариант. Поэтому, выбирая, что есть на завтрак, подумайте о том, чтобы добавить грецкие орехи в овсяную кашу или приготовить кафе с грецкими орехами, пишет Parade.

Врачи сходятся во мнении, что грецкие орехи полезны, отмечая, что в них много альфалиноленовой кислоты - продукта с высоким содержанием омега-3, и что они обладают противовоспалительным действием.

"Уменьшая воспаление, он поддерживает здоровье нескольких систем в вашем теле, включая сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную и эндокринную системы. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Грецкие орехи способствуют здоровью кишечника и мозга, а их противовоспалительные свойства снижают риск заболевания человека раком", - говорит доктор Чидози Одигве, который специализируется на здоровье почек. Видео дня

В то же время доктор Дженни Стэнфорд, врач по лечению ожирения, добавляет, что омега-3 жирные кислоты могут улучшить уровень холестерина, а антиоксиданты могут уменьшить окислительный стресс. Кроме того, говорит она, грецкие орехи содержат клетчатку, которая помогает микробиому кишечника, и способствуют когнитивному функционированию.

При этом грецкие орехи могут быть опасными для определенной группы населения, к которой относится примерно 1 из 7 взрослых, а 9 из 10 не знают об этом, и это не касается аллергии на орехи.

"Скорее, мы говорим о людях с заболеваниями почек. Признаки заболевания почек включают более частое мочеиспускание, сухость кожи, кровавую или пенистую мочу, мышечные судороги и отеки ног", - говорится в материале.

Доктор Одигве объясняет, что не всем пациентам с заболеваниями почек нужно избегать или ограничивать потребление грецких орехов.

"Только пациенты с поздней стадией хронической болезни почек, а также пациенты, находящиеся на диализе, должны будут сосредоточиться на ограничении (если не полностью избегать) потребления грецких орехов", - говорит медик.

Отмечается, что грецкие орехи богаты двумя питательными веществами, которые могут быть токсичными, если потреблять их в больших количествах - фосфор и калий. Даже если они не потребляются в больших количествах, почки людей с хронической болезнью почек не могут хорошо перерабатывать калий и фосфор.

"Ключевым моментом здесь является то, что почки помогают поддерживать уровень фосфора и калия в норме. Однако, к сожалению, больные на поздних стадиях и диализные пациенты не имеют такой роскоши, поэтому они подвергаются высокому риску чрезмерно высоких уровней этих двух элементов", - объясняет Одигве.

При этом доктор Стэнфорд говорит, что это лишь одна из проблем, ведь грецкие орехи и их двоюродные братья из миндаля также содержат оксалаты, которые могут вызвать образование камней в почках, если их потреблять в больших количествах.

"Пациентам с хронической болезнью почек следует внимательно следить за своим питанием, чтобы контролировать болезнь", - говорит специалист.

Последние новости диетологии

Ученые сделали неожиданный вывод относительно того, как абрикос влияет на кровяное давление. Популярный фрукт может защитить вас от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее диетологи назвали здоровый перекус, который поможет вам похудеть. По словам экспертов, одно яйцо содержит менее 80 калорий, при этом содержит шесть граммов мощного белка, который помогает оставаться сытыми дольше.

Вас также могут заинтересовать новости: