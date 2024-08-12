Популярный фрукт может защитить вас от сердечно-сосудистых заболеваний.

Абрикосы доступны в различных формах, начиная от созревших фруктов и заканчивая сушеными кусочками, и являются вполне естественным источником пищи, который может защитить вас от сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного кровяного давления. Об этом пишет Health Digest.

Издание отмечает, что один свежий абрикос содержит 16,8 калорий, 4,55 миллиграмма кальция и значительное количество витамина С и других питательных веществ.

"Фактически, пищевые свойства абрикосов настолько разнообразны, что их часто называют суперпродуктом. Два питательных вещества, которые содержатся в абрикосах и которые особенно важны, если вы хотите снизить уровень холестерина и справиться с гипертонией, - это клетчатка и калий. Каждый абрикос содержит 0,7 грамма клетчатки и 90,6 миллиграмма калия, что обеспечивает высокую питательную ценность фрукта", - говорится в материале. Видео дня

Авторы указывают, что клетчатка стала ключевым компонентом здоровой для сердца диеты. В частности, растворимая клетчатка, которая составляет примерно половину клетчатки, доступной в абрикосах, может очищать кишечную систему. Когда кусочки клетчатки присоединяются к частицам холестерина, клетчатка перемещает холестерин через тело и выводит его из организма. И вам не обязательно есть много растворимой клетчатки, чтобы увидеть разницу в уровнях холестерина.

"Калий помогает поддерживать работу нервной и мышечной систем на максимальном уровне. ... Поскольку калий помогает эффективнее выводить натрий из организма, он может иметь возможное влияние на высокое кровяное давление. Итак, поскольку абрикосы богаты калием, они могут защитить вас от будущих болезней сердца", - резюмирует издание.

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