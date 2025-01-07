Медленный процесс варки костного куриного бульона помогает извлечь коллаген, желатин и минералы, способствующие улучшению текстуры кожи и ее общего состояния.

Ежедневное употребление куриного бульона не принесет много пользы здоровью, но костный куриный бульон может. Содержащиеся в нем коллаген и аминокислоты могут помочь улучшить кожу особенно с возрастом, пишет healthdigest.com.

"В то время как и обычный куриный бульон, и бульон из костей обеспечивают увлажнение, некоторые питательные вещества и приятный вкус блюдам, бульон из костей, как правило, дает более существенные преимущества, особенно когда речь идет о содержании коллагена", - объяснила сертифицированный диетолог Стеф Грассо.

По ее словам, медленный процесс варки костного бульона помогает извлечь не только коллаген, но и другие полезные питательные вещества, желатин и минералы, способствующие улучшению текстуры кожи и ее общего состояния.

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В статье указывается, что с возрастом качество коллагена и его выработка в организме ухудшаются. И это может проявляться в ослаблении мышц, мышечных болях, скованности суставов и сухожилий, и в морщинистой коже.

Что полезного в курином бульоне

Грассо акцентировала, что коллаген в костном бульоне содержит аминокислоты, такие как глицин, пролин и гидроксипролин, которые усиливают его выработку организмом.

"Эти аминокислоты также помогают заживлению ран и восстановлению кожи, что делает костный бульон отличным дополнением к рациону любого человека для более здоровой кожи", - добавила она.

Кроме того, отмечается, что костный бульон показывает некоторые перспективы и в других областях здоровья. Так, определенные питательные вещества в курино-овощном костном бульоне могут помочь пожилым людям замедлить прогрессирование остеопороза. В научной статье 2024 года в Journal of Food Science пришли к выводу, что курино-овощной костный бульон содержит хондроитинсульфат и гиалуронан, которые могут уменьшить разрушение костей.

А, согласно статье 2021 года в Medicina, костный бульон также способен уменьшить воспаление в кишечнике.

Напомним, ранее УНИАН писал, как огурцы влияют на кожу лица.

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