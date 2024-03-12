Диетолог отметила, что эти ингредиенты поддержат здоровье вашего сердца.

Кофе - любимый утренний напиток многих людей, но мало кто знает, что добавление определенных ингредиентов может превратить чашку кофе в эликсир.

Издание She finds пишет, что существует множество вредных ингредиентов для кофе, которых лучше избегать, но есть и несколько полезных добавок, которые помогут с легкостью пить кофе каждое утро и со временем сделают чудо для здоровья сердца.

Лиза Эндрюс, доктор медицинских наук, диетолог-терапевт, рассказала, что такие ингредиенты, как овсяное молоко, корица и даже какао, могут спасти ваше сердцу.

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Овсяное молоко

Овсяное молоко - это не только вкусная растительная альтернатива коровьему молоку и вредным сливкам, но и мощное средство для снижения уровня холестерина и, в свою очередь, укрепления здоровья сердца, говорит Эндрюс.

"В нем содержится растворимая клетчатка, которая может способствовать снижению уровня холестерина", - говорит диетолог.

Коммерческое овсяное молоко, содержащее 2 грамма клетчатки на порцию, значительно увеличивает дневную норму клетчатки, необходимой для здоровья сердца.

Какао

Эндрюс говорит, что добавление какао в кофе может стать отличной идеей, если вы хотите укрепить здоровье сердца.

"Какао - источник антиоксидантов, а также клетчатки", - говорит она. "Столовая ложка какао содержит 2 грамма пищевых волокон, но его польза не ограничивается этим. Исследования показывают, что регулярное употребление какао в молоке может снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего".

Для того чтобы получить полезный для сердца заряд бодрости, достаточно просто добавить ложку какао-порошка в чашку кофе.

Корица

Добавление в кофе щепотки корицы не только придает ему тепло и аромат, но и обеспечивает защиту сердца.

"Корица содержит антиоксиданты, которые могут помочь снизить воспаление и уровень холестерина", - рассказала Эндрюс.

Исследования с использованием экстракта корицы показали положительные результаты в снижении уровня холестерина. Кроме того, было показано, что экстракт корицы снижает уровень глюкозы, инсулина и холестерина у людей с повышенным уровнем глюкозы в сыворотке крови, что еще больше подчеркивает его потенциал в качестве ингредиента, полезного для сердца. Кроме того, он может даже ускорить ваш метаболизм.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали 4 вредные добавки для кофе.

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