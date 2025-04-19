Коричневый рис содержит гораздо больше токсинов.

В то время как белый рис по-прежнему является самым популярным среди потребителей, коричневый рис часто хвалят за его питательные преимущества. Однако недавнее исследование, проведенное Мичиганским государственным университетом и опубликованное в журнале Risk Analysis, установило, что коричневый рис может быть более опасным, из-за более высокого уровня токсинов, пишет Fox News.

Что показывает исследование

Исследователи провели обширный обзор литературы по питательным аспектам коричневого и белого риса, сосредоточившись на уровне воздействия мышьяка для каждого из них. При этом они обнаружили, что рисовые отруби в коричневом рисе имеют более высокое содержание мышьяка и концентрацию неорганического мышьяка, чем белая часть риса.

Их анализ показал, что в рисе, выращенном в США, доля более токсичного неорганического мышьяка в коричневом рисе составила 48% по сравнению с 33% в белом рисе.

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Почему это важно

В рисе содержится несколько форм мышьяка, как органических, так и неорганических. Неорганический мышьяк — известный канцероген для человека, то есть он может вызывать рак, отметили исследователи.

Рис, который очень пористый, может поглощать много неорганического мышьяка из затопленных полей, на которых он растет, написал диетолог Девон Вагнер на странице Health & Discovery Университета штата Огайо.

Когда коричневый рис поглощает этот неорганический мышьяк, он концентрируется в этом коричневом слое — это означает, что те, кто его потребляет, могут подвергаться более высокому воздействию канцерогена.

Кто больше всего страдает?

Согласно исследованию, дети в возрасте до 5 лет потребляют больше всего риса на единицу веса тела, что может привести к повышенному воздействию мышьяка. Ежедневное потребление неорганического мышьяка среди маленьких детей даже превышает ранее считавшиеся безопасные уровни.

Взрослые не сталкиваются с таким же высоким риском, говорят исследователи, особенно те, кому 60 лет и старше.

Концентрированное количество неорганического мышьяка, обнаруженное в рисовых отрубях в анализе, ставит под сомнение общепринятое мнение о рисовых отрубях как о суперпродукте для здоровья. Однако результаты не следует рассматривать как доказательство того, что коричневый рис вреден для здоровья, и люди не должны прекращать его потребление, поскольку он включает клетчатку, магний и витамины группы В, отмечают исследователи.

Ранее диетологи предупредили, что если оставить рис при комнатной температуре на слишком долгое время, это может привести к развитию пищевого отравления, поскольку бактерии, такие как Bacillus cereus, могут размножаться и вырабатывать токсины.

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