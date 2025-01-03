Отмечается, что белый рис увеличивает риск диабета и способствует набору веса.

Коричневый рис занимает высокое место в списке зерновых, которые полезны для организма, в том числе для поддержания здорового уровня холестерина. Об этом пишет Health Digest со ссылкой на многочисленные исследования.

Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в журнале Journal of Nutritional Science and Vitaminology, коричневый рис полезен для сердца и обладает антиоксидантными свойствами. В то же время белый рис оказывает негативное воздействие на организм, например, увеличивает риск диабета и способствует набору веса.

Также отмечается, что результаты 45 исследований, рассмотренных в систематическом обзоре и метаанализе 2016 года, показали, что у тех, кто регулярно ел коричневый рис, риск развития сердечных заболеваний был на 16–21 % ниже, чем у тех, кто его не ел.

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"Цельные зерна, включая коричневый рис, помогают снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) из-за более высокого содержания клетчатки", - объяснил дипломированный диетолог Энджел Люк.

Одно из исследований 2018 года, опубликованное в журнале Antioxidants, доказало, что коричневый рис насыщен фенольными кислотами, антиоксидантами, которые снижают вероятность сердечных заболеваний, а также рака и диабета.

"Другими словами, коричневый рис - это не просто основной компонент для поддержания здорового уровня холестерина, но и, по сути, суперпродукт, который заботится о теле", - говорится в публикации.

Среди возможных рисков употребления слишком большого количества коричневого риса диетолог назвал аллергию.

"Лучше практиковать употребление разнообразных цельных зерен и открывать возможности для наслаждения продуктами с различным составом питательных веществ для сбалансированной диеты", - отметил Люк.

Кроме того, если вы следите за уровнем сахара в крови, вам следует быть осторожными с ежедневным употреблением коричневого риса.

"Обратите внимание, что, хотя у коричневого риса гликемический индекс ниже, чем у белого, размер порций имеет значение. Чем больше риса вы едите, тем выше гликемическая нагрузка, независимо от того, какой рис вы выбрали", - добавил диетолог.

Напомним, ранее УНИАН назвал 10 фруктов, которые снижают уровень холестерина и артериальное давление.

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