Большой монстр гонится за маленьким монстром. Эту оптическую иллюзию обнародовал известный американский психолог, когнитивист Роджер Шепард. Он предложил определить, какой из монстров на самом деле больше.
Головоломка стала вирусной в сети. Некоторые пользователи верят собственным глазам и уверяют, что большим является монстр, который догоняет меньшего:
"Мы предполагаем, что тот, что сзади, больше, поскольку кажется, что он дальше, а поскольку он не выглядит меньше дальше, мы предполагаем, что он станет больше, когда подойдет ближе";
"Это просто больший парень гонится за меньшим через туннель. Больший парень находится дальше, поэтому кажется такого же размера, как и меньший парень, который находится ближе к "камере", - считают пользователи.
Другие убеждены, что меньшим является монстр, за которым гонится больший на вид:
"Это обман, поскольку непрерывный белый контур на задней фигуре становится частью фигуры";
"Думаю, тот, кто кажется большим, прыгает на этом кадре".
А что по этому поводу думаете вы? Присмотритесь внимательнее и сведите все факторы воедино: монстры - одинаковые по размеру.
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Если вам нравятся такие задачи, предлагаем вам попробовать установить, что не так на картинке с футбольного матча. На ответ у вас будет 5 секунд.
Также можете попробовать себя в сложной задачке, где нужно переместить две спички так, чтобы уравнение стало правильным. И на это у вас будет всего 40 секунд.
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