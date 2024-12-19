На первый взгляд ответ очевиден, однако не все так однозначно.

Большой монстр гонится за маленьким монстром. Эту оптическую иллюзию обнародовал известный американский психолог, когнитивист Роджер Шепард. Он предложил определить, какой из монстров на самом деле больше.

Головоломка стала вирусной в сети. Некоторые пользователи верят собственным глазам и уверяют, что большим является монстр, который догоняет меньшего:

"Мы предполагаем, что тот, что сзади, больше, поскольку кажется, что он дальше, а поскольку он не выглядит меньше дальше, мы предполагаем, что он станет больше, когда подойдет ближе";

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"Это просто больший парень гонится за меньшим через туннель. Больший парень находится дальше, поэтому кажется такого же размера, как и меньший парень, который находится ближе к "камере", - считают пользователи.

Другие убеждены, что меньшим является монстр, за которым гонится больший на вид:

"Это обман, поскольку непрерывный белый контур на задней фигуре становится частью фигуры";

"Думаю, тот, кто кажется большим, прыгает на этом кадре".

А что по этому поводу думаете вы? Присмотритесь внимательнее и сведите все факторы воедино: монстры - одинаковые по размеру.

Другие головоломки от УНИАН

Если вам нравятся такие задачи, предлагаем вам попробовать установить, что не так на картинке с футбольного матча. На ответ у вас будет 5 секунд.

Также можете попробовать себя в сложной задачке, где нужно переместить две спички так, чтобы уравнение стало правильным. И на это у вас будет всего 40 секунд.

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