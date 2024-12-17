В этой головоломке вам нужно переложить две спички, чтобы уравнение стало правильным.

Головоломки со спичками требуют нестандартного мышления и хорошо развивают интеллект. Только очень внимательные люди с высоким IQ могут найти правильный ответ.

В большинстве таких задач из спичек выкладывают математический пример, который изначально является неправильным. Чтобы найти решение, нужно переложить одну или несколько палочек и исправить неточность. Наша сложная головоломка со спичками понравится всем, кто хочет бросить себе вызов.

Головоломка со спичками для взрослых - условия задачи

На картинке изображен выложенный спичками арифметический пример 6-0=81, который очевидно является ложным. Вы можете переложить всего 2 спички, чтобы задача выглядела правильно. Для этого вам нужно мыслить нестандартно и иметь хорошую математическую интуицию.

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Менять можно любые спички, кроме знака "=". Однако нельзя убирать их или добавлять новые. Задача может звучать просто, но на самом деле это сложнее, чем кажется.

Попробуйте решить загадку меньше, чем за 40 секунд. Если получилось, то вы обладаете исключительными способностями и высоким интеллектом.

Решение головоломки

Если вы пробовали менять спички в цифре 0, то это неправильный подход. Также не стоит трогать цифру 8 после знака "=". Подумайте, как избавиться от большого числа во второй части примера.

Итак, правильным решение будет уменьшить число 81 в примере. Для этого убираем цифру 1 и используем две спички из неё, чтобы изменить пример. Первую спичку переложите к знаку "минус" и поменяйте его на "плюс". Вторую добавьте к шестерке и превратите её в восьмерку. Тогда пример станет правильным.

Правильный ответ: 8+0=8

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