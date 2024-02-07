Есть одна стратегия, которая может привести вас к провалу.

Визуальные загадки, в центре внимания которых лежат цифры, могут помочь людям определить, обладают ли они необычайной способностью - невероятной внимательностью.

На оптической иллюзии изображено очень много красивых пар цифр - 77, но среди этого большого количества семерок где-то "затесалось" странное число. Именно его вам нужно найти. Если человек на самом деле очень способный, то он с этой непростой задачей должен справиться всего за 5 секунд.

Сперва кажется, что за такой короткий промежуток времени просто невозможно даже сориентироваться среди чисел, но это только первое впечатление. Соберите волю в кулак, найдите секундомер и возьмитесь за дело. Возможно, именно вы тот самый уникум, а об этом не знали.

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Есть один нюанс - если вы начнете рассматривать каждую строчку, то это почти стопроцентный путь к провалу. Попробуйте охватить взглядом всю оптическую иллюзию и тогда, возможно, с первой попытки станете триумфатором.

Странным среди пар цифр 77 является число 71, и оно находилось возле левого края изображения в пятой строке снизу.

Справьтесь с остроумным заданием с рогаликом - прикольная головоломка

На картинке нарисовано много рядов с целыми рогаликами, но среди них где-то есть и надкусанный десерт. Именно этот "помеченный" рогалик и нужно разыскать.

На выполнение задания есть только 4 секунды - именно за такое время с ним может справиться реальный гурман. Старайтесь не уделять слишком много времени каждому рогалику, иначе потеряете драгоценные секунды и проиграете.

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