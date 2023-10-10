Рассказываем, какие бывают типы личности - тест по маникюру расскажет о каждом.

Психологи говорят, что девушки выбирают наиболее предпочтительный цвет лака не просто так. Учитывая то, что существуют разные психотипы личности - тест по маникюру был разработан для определения состояния психики. Укажите, какой дизайн вам нравится больше всего и пройдите диагностику.

Популярный тест личности по цвету лака - выберите картинку

Данный тест на определение личности поможет разобраться, какой вы человек, чего боитесь больше всего и о чем переживаете. Если вам кажется, что предпочтения в маникюре берутся из ниоткуда - это не так. Все дело в подсознании. Узнайте свой психологический тип личности - тест по картинкам создан для этого.

Белый цвет

Девушки, которые решили пройти психологический тест и поняли, что чаще всего они делают именно такой дизайн, честные и искренние. Они любят и умеют трудиться, стараются держать свою жизнь в чистоте и порядке. Амбициозны - ради достижения цели готовы на все. Переживают о том, что не успеют сделать все запланированное и о порядочности других людей - слишком уж часто их обманывали и предавали, в том числе, мужчины.

Видео дня

Пастельный цвет

Нюдовый маникюр обожают женщины, которые знают себе цену. Они уверенные, целеустремленные и практичные - никогда не размениваются по мелочам. Любят дорогие и качественные вещи, предпочитают серьезных и успешных мужчин. Боятся, что окружающие будут считать их высокомерными и глупыми, ведь на самом деле они невероятно чуткие, заботливые и образованные.

Красный цвет

Ногти красного цвета - показатель страстной и высокочувствительной натуры. Скорее всего, девушка, которая часто красит ногти в красный, высокого мнения о себе. Она привыкла всего в жизни достигать самостоятельно, ставить цели и уверенно идти к ним. Из-за своей популярности у мужчин переживает, что другие женщины будут ей завидовать, а противоположный пол сочтет легкодоступной. Поэтому ей приходится нелегко с жестким характером - это единственное, что помогает ей защищаться от недалеких людей.

Черный цвет

Обладательницы маникюра, выполненного в черных тонах, очень творческие и многогранные натуры. У них богатый внутренний мир, хорошо развита интуиция. Об окружающих такие дамы заботятся больше, чем о себе, отчего часто страдают - люди не всегда ценят такое отношение. Девушка с ногтями черного цвета переживает о том, что ее не будут ценить из-за доброты, и даже близкие станут воспринимать любовь, как слабость.

Вас также могут заинтересовать новости: