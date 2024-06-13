По словам эксперта, ремонт этого автомобиля разорит водителя.

Профессиональный механик Скотти Килмер рассказал в своем новом видео, что внешний вид худшего в мире автомобиля является обманчивым, ведь было продано более миллиона таких транспортных средств. По его словам, речь идет об автомобиле Chrysler PT Cruiser, пишет The Sun.

Известно, что PT Cruiser был представлен в 2001 году. Килмер отметил, что еще тогда отнесся к нему настороженно.

"Не будучи фанатом Chrysler, даже в 2001 году, я не ожидал многого от этой машины. Но я действительно не ожидал, что они будут настолько плохими, насколько они получились", - подчеркнул он. Видео дня

Автомеханик увидел огромное количество пластика, из которого состоят важные компоненты двигателя, в частности система впуска воздуха и коллекторы, а также регулярные и дорогостоящие проблемы во время работы в мастерской.

"Эти двигатели известны тем, что постоянно продувают прокладки головки блока цилиндров. Они перегреваются - я бы сказал, что по крайней мере в восьми из 10 PT Cruisers, которые приезжают в мастерскую с проблемами перегрева, первое, что я делаю, это использую свой тестер для проверки герметичности блока, чтобы обнаружить, что прокладки головки блока прогорели", - отметил Скотти Килмер.

По его словам, на этапе ремонта он говорит своим клиентам, что есть только одно логическое решение.

"Я говорю: "Просто избавьтесь от машины, не ездите дальше", - советует автомеханик.

Килмер считает, что именно изящный и ретро-стиль PT Cruiser привлек миллионы покупателей к неполноценному продукту.

"Они мило выглядят, именно поэтому они продали 1,3 миллиона этих развалюх. Боже, в этом случае внешность была обманчивой", - утверждает мужчина.

В то же время двигатель был не единственной проблемой, с которой часто сталкивались владельцы PT Cruiser.

"Автоматические трансмиссии в них были по сути мусором", - добавил эксперт.

Зрители видео согласились с его мнением о Cruiser, некоторые также шутили над названием автомобиля.

Другие советы от Скотти Килмера

Ранее автомеханик назвал простой инструмент, который может спасти водителей от многих неприятностей. По его словам, водителям стоит устанавливать видеорегистраторы внутри своих автомобилей, чтобы защитить их от нарушений правил дорожного движения.

Также Скотти Килмер рассказал, какая вещь может вдвое продлить срок службы вашего двигателя. Он рекомендует следить за крышкой радиатора и регулярно менять ее, чтобы она не взорвалась.

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