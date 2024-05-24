Определенный звук также может быть верным признаком этой проблемы.

Известный американсикй механик Скотти Килмер, который в профессии уже более 50 лет, призвал владельцев бензиновых и дизельных автомобилей "немедленно прекратить движение", если они услышали за рулем запах "тухлых яиц" или гари.

Килмер публикует советы для автомобилистов на своем канале в YouTube. В одном из видео он объяснил, что запах "тухлых яиц" или гари может быть признаком того, что вышел из строя важный каталитический нейтрализатор.

Дребезжащий звук также может быть верным признаком этой проблемы. В случае его появления автомобилистам следует как можно скорее прекратить движение.

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"Если вы заводите машину и слышите дребезжащий шум внизу, скорее всего, ваш каталитический нейтрализатор вышел из строя. Но они не всегда шумят, иногда они пахнут. Если ваша машина работает, и вы чувствуете запах выхлопных газов, похожий на запах тухлых яиц, значит, ваш нейтрализатор вышел из строя", – говорит механик.

Каталитические нейтрализаторы превращают вредные соединения, выбрасываемые из выхлопной трубы, в более безопасные газы. К примеру, в Великобритании его наличие является обязательным требованием закона, и автомобилистам грозят крупные штрафы, если их поймают без него.

Советы автомобилистам: возьмите на заметку

Скотти Килмер предостерег водителей от покупки старых подержанных автомобилей. Хотя они дешевле и могут казаться выгодной альтернативой, они значительно менее безопасны, чем более современные модели авто. Он говорит, что в автомобилях, изготовленных до 2000 года, часто использовали больше стали, чем в современных автомобилях, что делало их более прочными, но это не спасало во время аварии – авто не брало на себя основной удар.

Для сравнения, практически все современные автомобили имеют зоны смятия – участки кузова, которые предназначены для того, чтобы принять на себя повреждения и смягчить удар.

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