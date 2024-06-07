Главное, говорит механик, не ошибиться с выбором страны-производителя.

Известный механик рассказал об одном из лучших подержанных автомобилей, которые водители могут приобрести, не потратив при этом все деньги мира. Скотти Килмер советует обратить свое внимание на Toyota Yaris японского производства, пишет Express.

"Сегодня я покажу вам, как, купив правильную Toyota Yaris, вы можете получить замечательный маленький автомобиль. Первое, что вы должны сделать, это посмотреть, где она была сделана. На этой написано "Сделано в Японии", а это намного лучше, чем те, что сделаны в Китае", - подчеркнул он.

На видео Скотти проверяет идентификационный номер транспортного средства, который обычно находится в нижнем углу лобового стекла или напечатан на небольшой наклейке на одной из дверных рамок. Он предоставит водителю информацию о транспортном средстве, где будет страна производства, год модели и код завода-изготовителя. 17-значный код может также помочь водителям узнать об объеме двигателя, типе трансмиссии и топливе, которое использует транспортное средство.

Видео дня

Механик высказал предположение, что Yaris является прекрасно сделанной моделью и рассказал зрителям о владельце, который пользуется этой машиной в течение 15 лет.

"Сейчас это голые автомобили, но они доставят вас туда, куда вы направляетесь. Этот [Yaris] принадлежит его первоначальному владельцу, он проехал около 150 000 миль, и, по сути, он только что заменил в нем масло. Он купил его новым за 13 000 долларов и он у него уже около 15 лет, так что это менее 1000 долларов (780 фунтов стерлингов) в год! Поэтому, если вы ищете дешевый маленький надежный автомобиль, обратите внимание на Toyota Yaris японского производства", - советует Скотти.

Что известно о Toyota Yaris

Toyota Yaris выпускается в четырех поколениях с 1999 года, является самой маленькой моделью в модельном ряду японской компании и имеет хорошую репутацию благодаря хорошей сборке и низким эксплуатационным расходам. Несмотря на то, что большинство моделей первого поколения уже давно устарели, их замена, сделанная с 2005 по 2011 годы, широко доступна по цене от одной до трех тысяч фунтов стерлингов.

Примеры третьего поколения, которые в основном стоят около 3 500 фунтов стерлингов, являются более стильными и предлагают дополнительное пространство для пассажиров и багажа.

Другие советы от автомеханика

Ранее Скотти Килмер рассказал о простом методе проверки подержанных автомобилей. По его словам, водители могут узнать, был ли ранее поврежден интересующий их подержанный автомобиль, проверив его магнитом.

Также механик предупредил об особенностях современных автомобилей, которые могут ударить по карману. Он отметил, если эта система выйдет из строя, то ее замена может стоить "больших денег".

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