Все в этом мире циклично и мода на имена в том числе. На этот раз мы перенесем вас в 1890 год - как тогда называли детей? Издание goodhousekeeping оставило список для вдохновения, если вы ждете пополнения в семье.
Лео
Это имя активно циркулировало среди итальянских художников и американских актеров на протяжении столетий.
Флоренс
В переводе это означает "цветущая", "процветающая". Если вы заядлый путешественник, возможно, вы можете назвать свою дочь в честь одного из самых красивых городов в мире - Флоренции.
Леона
Леона - это женский аналог Лео. Прекрасное и сдержанное имя, полное старинного очарования и утонченной женственности, которое заслуживает возрождения. Благодаря своему значению это прекрасный выбор для родителей, которые ищут имя, воплощающее уверенность.
Отто
В переводе означает "богатый" или "процветание". Это простое, но королевское имя.
Амос
Амос - еще одно вечное имя, которое существует уже много веков, которое имеет религиозное происхождение.
Маргерит
В переводе означает "жемчужина". Родители нередко называют своих дочерей в честь таких вещей, как драгоценные камни. Теперь это можно сделать с уникальной изюминкой.
Джаспер
В переводе означает "приносящий сокровища" или просто "сокровище".
Ора
Это отличный вариант для родителей, которые хотят напомнить себе, что их малыш — это ответ на их молитвы, так как в переводе это имя означает "молитва" или "свет".
Мод
Имя Мод имеет немного винтажного колорита. И вы назовете своего малыша в честь императрицы или графини!
Винсент
В переводе это имя означает "победоносный". Его богатая история и художественные ассоциации (например, Винсент Ван Гог) делают его прекрасным именем для родителей, которые ценят креативность и нотку европейского колорита.
Марион
Значение: "звезда моря", "возлюбленная" или "желанный ребенок". Хотя это имя приобрело популярность в 1980-х годах, оно представляет собой прекрасное слияние ностальгии и современности. Имя попало в категорию девочек, но есть еще имя Мэрион - имя унисекс, которое можно использовать для обоих полов.
Юнис
Юнис — довольно изысканно звучащее имя с небольшой историей, происходящее от наследия святой Юники, мученицы третьего века.
Берта
В переводе это имя означает "яркая". Есть ли лучший способ почтить то, насколько невероятно родительство и солнечный свет, который дети приносят в нашу жизнь, чем именем с таким значением?
Альта
Это имя простое и элегантное, в переводе означает "высокая".
Минни
Это явный намек всем фанатам Диснея - милый и причудливый взрыв из прошлого.
Эстелла
В переводе это имя означает "звезда". Как известно, небесные имена довольно распространены и чрезвычайно красивы.
Флосси
Флосси — красивое имя с большим шармом. Это имя было довольно популярным в течение довольно долгого времени.
Вирджи
Сокращенно от Вирджиния, в переводе это имя означает "дева", "чистый".
Мейми
Это идеальное имя для девочки, которая знает, чего хочет, и идет к этому. Происходит от имени Мэри или Маргарет, девочка с этим именем рождена, чтобы руководить.
Арчи
Арчи - исключительно стильное ретро-имя, которое подходит ребенку с яркой индивидуальностью. Возможно, самым известным Арчи является маленький принц Меган и Гарри, который очарователен и стильен.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как красиво назвать мальчика.