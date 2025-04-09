Посмотрите этот список для вдохновения, если ждете ребенка.

Все в этом мире циклично и мода на имена в том числе. На этот раз мы перенесем вас в 1890 год - как тогда называли детей? Издание goodhousekeeping оставило список для вдохновения, если вы ждете пополнения в семье.

Лео

Это имя активно циркулировало среди итальянских художников и американских актеров на протяжении столетий.

Флоренс

В переводе это означает "цветущая", "процветающая". Если вы заядлый путешественник, возможно, вы можете назвать свою дочь в честь одного из самых красивых городов в мире - Флоренции.

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Леона

Леона - это женский аналог Лео. Прекрасное и сдержанное имя, полное старинного очарования и утонченной женственности, которое заслуживает возрождения. Благодаря своему значению это прекрасный выбор для родителей, которые ищут имя, воплощающее уверенность.

Отто

В переводе означает "богатый" или "процветание". Это простое, но королевское имя.

Амос

Амос - еще одно вечное имя, которое существует уже много веков, которое имеет религиозное происхождение.

Маргерит

В переводе означает "жемчужина". Родители нередко называют своих дочерей в честь таких вещей, как драгоценные камни. Теперь это можно сделать с уникальной изюминкой.

Джаспер

В переводе означает "приносящий сокровища" или просто "сокровище".

Ора

Это отличный вариант для родителей, которые хотят напомнить себе, что их малыш — это ответ на их молитвы, так как в переводе это имя означает "молитва" или "свет".

Мод

Имя Мод имеет немного винтажного колорита. И вы назовете своего малыша в честь императрицы или графини!

Винсент

В переводе это имя означает "победоносный". Его богатая история и художественные ассоциации (например, Винсент Ван Гог) делают его прекрасным именем для родителей, которые ценят креативность и нотку европейского колорита.

Марион

Значение: "звезда моря", "возлюбленная" или "желанный ребенок". Хотя это имя приобрело популярность в 1980-х годах, оно представляет собой прекрасное слияние ностальгии и современности. Имя попало в категорию девочек, но есть еще имя Мэрион - имя унисекс, которое можно использовать для обоих полов.

Юнис

Юнис — довольно изысканно звучащее имя с небольшой историей, происходящее от наследия святой Юники, мученицы третьего века.

Берта

В переводе это имя означает "яркая". Есть ли лучший способ почтить то, насколько невероятно родительство и солнечный свет, который дети приносят в нашу жизнь, чем именем с таким значением?

Альта

Это имя простое и элегантное, в переводе означает "высокая".

Минни

Это явный намек всем фанатам Диснея - милый и причудливый взрыв из прошлого.

Эстелла

В переводе это имя означает "звезда". Как известно, небесные имена довольно распространены и чрезвычайно красивы.

Флосси

Флосси — красивое имя с большим шармом. Это имя было довольно популярным в течение довольно долгого времени.

Вирджи

Сокращенно от Вирджиния, в переводе это имя означает "дева", "чистый".

Мейми

Это идеальное имя для девочки, которая знает, чего хочет, и идет к этому. Происходит от имени Мэри или Маргарет, девочка с этим именем рождена, чтобы руководить.

Арчи

Арчи - исключительно стильное ретро-имя, которое подходит ребенку с яркой индивидуальностью. Возможно, самым известным Арчи является маленький принц Меган и Гарри, который очарователен и стильен.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как красиво назвать мальчика.

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