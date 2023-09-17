Сухими фразами из этого списка уже вряд ли кого-то удивишь, поэтому старайтесь добавлять конкретные примеры.

Писать резюме всегда непросто, насколько бы талантливым кандидатом вы ни были. Ваши навыки должны не только идти в ногу со временем, но и отвечать запросам компании, на вакансию в которой вы претендуете.

Иногда рекрутеры используют программы автоматического сканирования резюме, которые отсылают менеджерам по подбору персонала лучшие заявки. Как попасть в топ кандидатов? Ответ довольно прост: используйте "правильные" навыки.

К перечню так называемых мягких навыков (Soft skills), которые непременно улучшат ваше резюме, можно отнести следующие:

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способность адаптироваться к новым условиям и требованиям,

внимание к деталям,

способность коммуницировать с людьми (нет, здесь речь идет не о всеми любимой коммуникабельности),

креативность,

способность мыслить критически,

опыт обслуживания клиентов (не обязательно иметь опыт продажи товаров - сюда подойдет даже консультация людей по телефону),

цифровые навыки (в современном мире уже недостаточно просто "владеть компьютером на уровне пользователя", покажите свои сильные стороны),

лидерство,

способность организовать вашу работу самостоятельно,

способность быстро и эффективно решать проблемы,

способность работать в команде,

тайм-менеджмент.

Небольшой совет: сухими фразами из этого списка уже вряд ли кого-то удивишь. Постарайтесь привести конкретные примеры того, где вы использовали этот навык и как он вам помог. Также совсем не обязательно копировать все эти пункты в свое резюме – берите то, что соответствует требованиям к кандидату на должность, на которую вы претендуете.

Ну и, конечно, не стоит забывать о Hard skills – это те навыки, без которых вашу работу просто невозможно выполнить. Например, инженер-программист не получит работу, если он работал поваром и не проходил никаких курсов по программированию, а выпускник ІТ-специальности вряд ли сможет получить работу врача-хирурга без соответствующего образования и диплома медицинского университета.

Этот вопрос может привести к провалу на собеседовании: как ответить

Многие работодатели просят рекрутеров тестировать кандидатов с помощью каверзных вопросов. Одно из таких – как вы справляетесь с неудачами.

Почему-то люди считают, что открыто говорить о своих ошибках во время собеседования – это путь к отказу. Однако реальность работает иначе. Если вы скажете, что никогда не ошибались, вам просто никто не поверит.

Лучший способ ответить на этот вопрос, чтобы произвести положительное впечатление, – ответить честно. Однако не стоит рыть себе яму: назовите ошибку, которую допустили, опишите ситуацию, какой урок вы из нее вынесли, что изменили. Так вы покажете, что не просто ошибаетесь, а – самое главное – делаете из этого выводы и улучшаете свою работу.

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