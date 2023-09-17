Писать резюме всегда непросто, насколько бы талантливым кандидатом вы ни были. Ваши навыки должны не только идти в ногу со временем, но и отвечать запросам компании, на вакансию в которой вы претендуете.
Иногда рекрутеры используют программы автоматического сканирования резюме, которые отсылают менеджерам по подбору персонала лучшие заявки. Как попасть в топ кандидатов? Ответ довольно прост: используйте "правильные" навыки.
К перечню так называемых мягких навыков (Soft skills), которые непременно улучшат ваше резюме, можно отнести следующие:
- способность адаптироваться к новым условиям и требованиям,
- внимание к деталям,
- способность коммуницировать с людьми (нет, здесь речь идет не о всеми любимой коммуникабельности),
- креативность,
- способность мыслить критически,
- опыт обслуживания клиентов (не обязательно иметь опыт продажи товаров - сюда подойдет даже консультация людей по телефону),
- цифровые навыки (в современном мире уже недостаточно просто "владеть компьютером на уровне пользователя", покажите свои сильные стороны),
- лидерство,
- способность организовать вашу работу самостоятельно,
- способность быстро и эффективно решать проблемы,
- способность работать в команде,
- тайм-менеджмент.
Небольшой совет: сухими фразами из этого списка уже вряд ли кого-то удивишь. Постарайтесь привести конкретные примеры того, где вы использовали этот навык и как он вам помог. Также совсем не обязательно копировать все эти пункты в свое резюме – берите то, что соответствует требованиям к кандидату на должность, на которую вы претендуете.
Ну и, конечно, не стоит забывать о Hard skills – это те навыки, без которых вашу работу просто невозможно выполнить. Например, инженер-программист не получит работу, если он работал поваром и не проходил никаких курсов по программированию, а выпускник ІТ-специальности вряд ли сможет получить работу врача-хирурга без соответствующего образования и диплома медицинского университета.
Этот вопрос может привести к провалу на собеседовании: как ответить
Многие работодатели просят рекрутеров тестировать кандидатов с помощью каверзных вопросов. Одно из таких – как вы справляетесь с неудачами.
Почему-то люди считают, что открыто говорить о своих ошибках во время собеседования – это путь к отказу. Однако реальность работает иначе. Если вы скажете, что никогда не ошибались, вам просто никто не поверит.
Лучший способ ответить на этот вопрос, чтобы произвести положительное впечатление, – ответить честно. Однако не стоит рыть себе яму: назовите ошибку, которую допустили, опишите ситуацию, какой урок вы из нее вынесли, что изменили. Так вы покажете, что не просто ошибаетесь, а – самое главное – делаете из этого выводы и улучшаете свою работу.