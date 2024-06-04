Скотти Килмер не фанат такого и он говорит, что если система выйдет из строя, ее замена может стоить "больших денег".

Популярный механик выступил с новым предупреждением об одной особенности современных автомобилей, которая может сильно ударить по кошельку водителей.

Скотти Килмер, имеющий большое количество поклонников, забил тревогу по поводу систем заправки топлива без крышки. Эта инновационная функция, предназначенная для предотвращения неправильной подачи топлива за счет правильной установки форсунки, позволяет автомобилистам заправляться, не отвинчивая крышку, экономя время и снижая воздействие вредных паров, пишет Daily Express.

Однако Килмер не фанат такого и он говорит, что если система выйдет из строя, ее замена может стоить "больших денег".

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Топливные системы без колпачков могут помочь предотвратить кражу топлива и фальсификацию. Традиционные крышки топливных баков легко снимаются, что делает их мишенью для кражи топлива, но системы без крышек затрудняют несанкционированный доступ.

Системы без колпачков могут способствовать снижению выбросов во время заправки. Отсутствие колпака снижает возможность выхода паров топлива в окружающую среду, что особенно полезно для окружающей среды и качества воздуха.

Тем не менее, Килмер сказал: "Я собираюсь поговорить об этих сумасшедших системах заправки газом без колпачков. Похоже, кто-то забыл надеть крышку, но нет, это система без колпачков. Какого черта они это делают? По сути, потому что они могут. Это было великое новшество в гоночных автомобилях: они могли быстрее заправить газ и ехать, не дожидаясь, пока закроют крышку. Но на самом деле вы не едете на гоночной машине. Теперь, в отличие от крышки бензобака, если она выйдет из строя, вы можете просто пойти, купить другую и надеть ее. С их помощью вам придется заменить эти узлы".

Килмер подробно рассказал о неудобствах и стоимости ремонта, сказав: "Дело не только в том, что они стоят больших денег, но и в том, что вам придется разобрать большую их часть, чтобы получить к ним доступ и заменить их. Тогда в некоторых автомобилях... вам придется купить всю сборку, и это обойдется вам в 300–500 долларов вместо покупки крышки бензобака за 15 долларов".

Советы Скотти Килмера

Ведущий механик Скотти Килмер предупредил, что некоторые водители бензиновых и дизельных двигателей рискуют "взорвать двигатель" из-за простого компонента. По его словам, повреждение ремня может привести к драматическим последствиям и серьезно повлиять на двигатели.

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