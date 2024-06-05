Килмер предполагает, что водители часто могут узнать, был ли ранее поврежден интересующий их подержанный автомобиль, проверив его магнитом.

Один из самых популярных автомобильных экспертов YouTube Скотти Килмер поделился несколькими способами, с помощью которых водители могут быть уверены, что покупают "честный" подержанный автомобиль.

В недавнем видео Скотти предполагает, что водители часто могут узнать, был ли ранее поврежден интересующий их подержанный автомобиль, проверив его магнитом, пишет Daily Express.

Он посоветовал: "Сегодня я собираюсь показать вам, как можно определить, что машина попала в аварию, потому что это не всегда так очевидно, как это повреждение панели. Теперь люди часто делают плохую работу с кузовом с помощью Bondo (самоклеящегося наполнителя), но Bondo не магнитится. Итак, если вы приклеите магнит, и вместо того, чтобы приклеиваться вот так, он просто отвалится, вы знаете, что этот автомобиль потерпел крушение".

Видео дня

Позже в видеоролике Скотти предложил водителям также обратить внимание на зазоры между панелями, отметив, что несоответствия также являются признаком того, что автомобиль ранее был поврежден.

Он продолжил: "Еще один проверяет зазоры в кузове. Посмотрите на зазор здесь, ключ от машины подходит прямо сюда. Затем проверьте другую сторону багажника багажник. В этом случае ключ даже близко не приближается к размеру отверстия, поэтому мы знаем, что он сломан".

В видео Скотти с помощью ключа от машины примерно измеряет зазоры по обе стороны крышки багажника автомобиля, отмечая, что с одной стороны они были намного больше, чем с другой.

Неравномерные зазоры - обычное явление на автомобилях с запасными частями, поскольку во многих случаях трудно привести панели в соответствие с их первоначальным стандартом.

Это может быть не только признаком того, что автомобиль попал в аварию, но и большие зазоры в панелях также могут пропускать воду, что со временем может вызвать ржавчину.

Советы Скотти Килмера

Популярный механик выступил с новым предупреждением об одной особенности современных автомобилей, которая может сильно ударить по кошельку водителей.

Скотти Килмер, имеющий большое количество поклонников, ззабил тревогу по поводу систем заправки топлива без крышки. Эта инновационная функция, предназначенная для предотвращения неправильной подачи топлива за счет правильной установки форсунки, позволяет автомобилистам заправляться, не отвинчивая крышку, экономя время и снижая воздействие вредных паров.

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