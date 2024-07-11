Для некоторых людей молочные продукты могут стать источником проблем с пищеварением и дискомфорта.

Молочные продукты входят в состав многих диет, но для некоторых людей они могут стать источником проблем с пищеварением и дискомфорта. Некоторые молочные продукты могут привести к вздутию живота, газообразованию и даже более серьезным проблемам с пищеварением. Доктор Крутика Нанавати, дипломированный диетолог и специалист по питанию, рассказала порталу SheFinds о шести молочных продуктах, которых следует избегать, если вы хотите свести к минимуму вздутие живота и другие проблемы с пищеварением.

1. Молоко

Нанавати говорит, что "лактоза, сахар, который естественным образом содержится в молоке, требует фермента лактазы для правильного переваривания. Непереносимость лактозы возникает, когда организм не вырабатывает достаточное количество лактазы, что приводит к вздутию живота, газообразованию, диарее и спазмам в желудке после употребления молока".

Она также добавляет, что в цельном молоке много жира, который может замедлить пищеварение и привести к ощущению вялости или дискомфорта.

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2. Сыр

"Твердые сыры, такие как чеддер или пармезан, содержат меньше лактозы, чем молоко, но некоторые люди с непереносимостью лактозы все равно могут испытывать проблемы. Выдержанные сыры могут содержать большое количество тирамина - вещества, который может вызывать головные боли и дискомфорт в пищеварении у некоторых людей", - отмечает она.

3. Мороженое

Высокое содержание жира в мороженом может замедлить пищеварение, вызывая чувство наполненности и вздутия живота. Жирная пища переваривается дольше, что может способствовать замедлению пищеварения.

"Мороженое содержит молоко и сливки, поэтому в нем много лактозы, что потенциально опасно для людей с непереносимостью лактозы. В мороженом часто много сахара и жира, что способствует вздутию живота и вялому пищеварению", - говорит Нанавати.

4. Йогурт (с добавлением сахара и фруктов)

"Хотя йогурт содержит живые и активные культуры, которые могут помочь пищеварению, некоторые йогурты, в основном с наполнителями, содержат большое количество лактозы. Добавленные сахара в йогуртах могут способствовать вздутию живота и нарушать работу кишечных бактерий", - говорит Нанавати.

5. Сметана

Сметана содержит много жира, который может замедлить пищеварение. Это может привести к ощущению и дискомфорта, а также к вздутию живота.

Нанавати отмечает, что "сметана содержит лактозу, хотя ферментация может немного снизить ее содержание. Люди с непереносимостью лактозы могут по-прежнему испытывать проблемы с пищеварением".

6. Сливочное масло

Употребление большого количества сливочного масла может перегрузить пищеварительную систему, особенно в сочетании с другими насыщенными продуктами с высоким содержанием жира. Это может привести к несварению желудка и вздутию живота.

"Хотя сливочное масло не является значительным источником лактозы, в нем много жира. Чрезмерное потребление жиров может замедлить пищеварение и привести к дискомфорту", - делится диетолог.

Ранее диетологи назвали самый полезный для здоровья вид сыра.

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