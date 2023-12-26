В частности, доктор советует правильно питаться, отдавать приоритет силовым тренировкам, а также следить за кровяным давлением.

В преддверии 2024 года около трети людей дадут себе новогодние обещания. Как пишет Fox News Digital, многие из них будут связаны с желанием вести более долгую и здоровую жизнь.

Невролог и эксперт по долголетию Бретт Осборн рекомендует придерживаться пяти проверенных принципов для улучшения здоровья:

Соблюдайте противовоспалительную диету с низким гликемическим индексом. Каждому продукту присваивается балл от 0 до 100 в зависимости от того, как он влияет на уровень сахара (глюкозы) в крови в соответствии с гликемическим индексом. Продукты с низким значением шкалы оказывают минимальное воздействие, тогда как более высокие баллы указывают на более сильный всплеск. Доктор советует есть обильное количество жиров (оливковое масло, авокадо, орехи и сливочное масло), чтобы приучить свое тело сжигать жир вместо сахара и умеренное количество белка (из нежирного мяса и рыбы) для поддержания мышечной массы.

Видео дня

Отдавайте приоритет силовым тренировкам. По словам Осборна, возрастная потеря мышечной массы связана не только со слабостью, но и со снижением когнитивных функций, поэтому так важно защищать мышцы с помощью силовых тренировок. Пять "базовых, но эффективных" упражнений, которые являются основой любой программы силовых тренировок: приседания, жим лежа, становая тяга, верхний пресс, подтягивание.

Следите за своим кровяным давлением. Нет более простого способа снизить риск возрастных заболеваний, чем контролировать свое кровяное давление, отметил доктор. Он рекомендует приобрести автоматический измеритель артериального давления и записывать свои ежедневные показания. По мнению врача, лучший способ поддерживать здоровое кровяное давление - это правильное питание, ежедневные физические упражнения и усилия по снижению стресса. Такие добавки, как магний, экстракт свеклы и жирные кислоты омега-3, также могут помочь снизить кровяное давление.

Регулярно делайте анализ крови. По мере старения людей воспаление усиливается, уровень гормонов падает, и регулировать уровень сахара в крови становится все труднее, предупредил Осборн. Анализ крови поможет вовремя вмешаться и подправить тот или иной показатель в случае необходимости.

Держите уровень стресса под контролем. Осборн отметил, что оптимальное управление стрессом является одним из наиболее важных, но часто упускаемых из виду факторов общего состояния здоровья. Ключевым моментом является управление гормоном стресса кортизолом. Хронически повышенные уровни связаны с гипертонией, резистентностью к инсулину или предиабетом, а также с низким уровнем тестостерона, последний из которых влияет на уровень энергии и либидо, сказал врач.

Ранее УНИАН писал, что были раскрыты 7 секретов долголетия, которые выделяют исследователи.

Вас также могут заинтересовать новости: