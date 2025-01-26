В рейтинг вошли модели от европейских и азиатских автопроизводителей.

Пока на многих автомобильных рынках мира доминируют большие кроссоверы и внедорожники, компактные семейные модели все еще имеют большой спрос. Тем не менее некоторые из этих авто часто сталкиваются с поломками.

Эксперты издания What Car? определили 10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом.

Рейтинг был составлен на основе масштабного опроса, проведенного совместно со страховой компанией MotorEasy. В нем приняли участие десятки тысяч автомобилистов из Великобритании. Они рассказали, какие поломки возникали у их автомобилей за последние 12 месяцев и насколько сложно было их устранить.

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ТОП-10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом:

Skoda Octavia (с бензиновым двигателем) Mercedes A-Class (гибридная модификация) BMW 1 Series Honda Civic Hyundai Ioniq (гибридная модификация) Toyota Corolla Kia XCeed Mini Clubman Ford Focus (с бензиновым двигателем) Kia Ceed

Skoda Octavia третьего поколения с бензиновым двигателем признали самым надежным семейным автомобилем с пробегом. Эксперты подчеркнули, что у этой модели редко возникают поломки.

Отмечается, что Skoda Octavia имеет низкую стоимость обслуживания и небольшой расход топлива. Также это достаточно комфортный и практичный автомобиль.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты из What Car? определили автомобиль года в Великобритании. Им стал электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech.

Кроме того, были названы 10 лучших подержанных кроссоверов и внедорожников с полным приводом. Также эксперты выделили один кроссовер, от покупки которого лучше воздержаться.

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