Эти модели имеют и ряд других плюсов / Коллаж УНИАН, фото - Mercedes-Benz, Skoda

Пока на многих автомобильных рынках мира доминируют большие кроссоверы и внедорожники, компактные семейные модели все еще имеют большой спрос. Тем не менее некоторые из этих авто часто сталкиваются с поломками.

Эксперты издания What Car? определили 10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом.

Рейтинг был составлен на основе масштабного опроса, проведенного совместно со страховой компанией MotorEasy. В нем приняли участие десятки тысяч автомобилистов из Великобритании. Они рассказали, какие поломки возникали у их автомобилей за последние 12 месяцев и насколько сложно было их устранить.

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ТОП-10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом:

  1. Skoda Octavia (с бензиновым двигателем)
  2. Mercedes A-Class (гибридная модификация)
  3. BMW 1 Series
  4. Honda Civic
  5. Hyundai Ioniq (гибридная модификация)
  6. Toyota Corolla
  7. Kia XCeed
  8. Mini Clubman
  9. Ford Focus (с бензиновым двигателем)
  10. Kia Ceed

Skoda Octavia третьего поколения с бензиновым двигателем признали самым надежным семейным автомобилем с пробегом. Эксперты подчеркнули, что у этой модели редко возникают поломки.

Отмечается, что Skoda Octavia имеет низкую стоимость обслуживания и небольшой расход топлива. Также это достаточно комфортный и практичный автомобиль.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты из What Car? определили автомобиль года в Великобритании. Им стал электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech.

Кроме того, были названы 10 лучших подержанных кроссоверов и внедорожников с полным приводом. Также эксперты выделили один кроссовер, от покупки которого лучше воздержаться.

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