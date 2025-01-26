Пока на многих автомобильных рынках мира доминируют большие кроссоверы и внедорожники, компактные семейные модели все еще имеют большой спрос. Тем не менее некоторые из этих авто часто сталкиваются с поломками.
Эксперты издания What Car? определили 10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом.
Рейтинг был составлен на основе масштабного опроса, проведенного совместно со страховой компанией MotorEasy. В нем приняли участие десятки тысяч автомобилистов из Великобритании. Они рассказали, какие поломки возникали у их автомобилей за последние 12 месяцев и насколько сложно было их устранить.
ТОП-10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом:
- Skoda Octavia (с бензиновым двигателем)
- Mercedes A-Class (гибридная модификация)
- BMW 1 Series
- Honda Civic
- Hyundai Ioniq (гибридная модификация)
- Toyota Corolla
- Kia XCeed
- Mini Clubman
- Ford Focus (с бензиновым двигателем)
- Kia Ceed
Skoda Octavia третьего поколения с бензиновым двигателем признали самым надежным семейным автомобилем с пробегом. Эксперты подчеркнули, что у этой модели редко возникают поломки.
Отмечается, что Skoda Octavia имеет низкую стоимость обслуживания и небольшой расход топлива. Также это достаточно комфортный и практичный автомобиль.
На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты из What Car? определили автомобиль года в Великобритании. Им стал электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech.
Кроме того, были названы 10 лучших подержанных кроссоверов и внедорожников с полным приводом. Также эксперты выделили один кроссовер, от покупки которого лучше воздержаться.