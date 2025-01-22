Эксперт призвал водителей никогда не говорить эти фразы, чтобы не получить огромный чек.

Известный в сети автомеханик предупредил автомобилистов о трех фразах, которые не стоит говорить на СТО, чтобы вас не облапошили. Об этом пишет express.

Механик Дэвид Лонг, более известный как Car Wizard, опубликовал видео, в котором объясняет ряд фраз, которые могут раздражать механиков и заставлять их брать больше.

Во-первых, Дэвид призвал водителей никогда не объяснять им, как снять определенную деталь.

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"Если вы позвоните механику и скажете: "Я прочитал, что вам нужно снять радиатор, я хочу, чтобы вы сделали это в таком порядке", механик не будет с вами спорить", - поясняет эксперт.

Однако зачастую опытные механики могут сделать эту работу намного быстрее и легче, поэтому за доволнительные действия с вас обязательно возьмут и дополнительную плату.

Не стоит также проситься понаблюдаь за работой механика. Такие просьбы говорят, что вы не доверяете специалисту.

Наконец, YouTube-блогер призвал автомобилистов никогда не просить механика "сделать все, что нужно" их автомобилю. По его словам, некоторые механики могут зайти гораздо дальше, чем вы себе представляете. В результате водитель может получить огромный счет и все будет по закону, ведь это вы сказали "сделать все".

Напомним ранее автомеханик рассказал, что разрушает автомобиль.

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