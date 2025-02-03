В список попали, в частности, Volkswagen Golf GTI, Porsche Cayenne GTS и Mercedes-Benz CLC.

Большинство автолюбителей считает, что немецкие автомобили являются эталоном качества. Тем не менее, их обслуживание может сильно ударить по кошельку.

В издании GOBankingRates назвали 5 немецких автомобилей, которые не стоит покупать. Известный механик Крис Пайл из компании JustAnswer рассказал о главных минусах этих моделей.

Volkswagen Golf GTI

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"Известно, что этим авто трудно управлять на дороге", - предупредил автомобильный эксперт.

Пайл также обратил внимание на то, что этой модели довольно часто требуется дорогостоящий ремонт. Среди главных проблем эксперт выделил постоянные поломки двигателя и коробки переключения передач.

Porsche Cayenne GTS

"Когда этот кроссовер выходит из строя, детали для него стоят до смешного дорого", - заявил механик.

По словам эксперта, худшим является то, что детали для Porsche Cayenne GTS иногда очень сложно найти. При этом автомобиль известен своими проблемами с трансмиссией и двигателем, что делает его очень дорогим в обслуживании.

Mercedes-Benz CLC

"Этот автомобиль имеет некоторые странные проблемы, связанные с тормозами, которые возникают без причины и без предупреждения", - сказал Пайл.

Кроме этого, водители часто сталкиваются с "застреванием" рычага переключения передач, а качественно отремонтировать это авто чаще всего можно только у дилера, добавил эксперт.

Audi RS6

"Этот автомобиль можно найти по приемлемой цене, но только потому, что предыдущий владелец устал от него", - считает Пайл.

И хотя модель имеет стильный дизайн, по словам механика, "часто кажется, что ремонт этого авто не прекращается никогда".

Cadillac Catera

Хотя Cadillac является американским брендом, Пайл объяснил, что этот автомобиль на самом деле является немного модифицированным Opel Omega. Специалист не советует покупать эту модель из-за ненадежного двигателя.

"В нем нет ни одной качественной вещи, которую вы ожидаете увидеть в Cadillac", - подчеркнул эксперт.

Немецкие автомобили - другие новости

Ранее эксперты назвали девять надежных подержанных немецких авто. В список попали Audi A3, BMW 5 Series, Volkswagen Passat, BMW 325i, Mercedes-Benz C-Class, Volkswagen Jetta, Audi A4, BMW 1 Series и Mercedes-Benz W123.

В свою очередь, известный специалист по подержанным авто Адам Моррис посоветовал водителям, которые ищут "недорогой" спортивный седан, обратить внимание на BMW 3-Series G20. Он назвал главные плюсы этой модели.

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