Спагетти, рожки, лазанья или фетучини - узнайте, кто вы по гороскопу.

Вы знаете, что для каждого знака Зодиака можно подобрать наиболее подходящую пасту? Кто-то из нас обожает простоту, кому-то надо, чтобы быстро, другим - подавай побольше и посложнее, а кто-то не прочь поэкспериментировать, даже если в результате выходит совсем другое блюдо. Спагетти, макароны, лазанья, фетучини или что-то еще - узнайте, кто вы по гороскопу.

Какая вы паста - кулинарный гороскоп для каждого знака Зодиака

Овен - спагетти аль помодоро

Овны - не тот знак, который славится своей утонченностью, несмотря даже на название этого блюда. "Аl pomodoro" в переводе с итальянского означает "помидор". То есть, это спагетти под соусом из томатов и базилика, которые иногда сверху посыпают тертым пармезаном. Получается восхитительное и в то же время очень простое блюдо, которое готовится быстро и легко - именно то, что нравится энергичным, смелым и нетерпеливым Овнам в еде, любовных отношениях и жизни.

Телец - паста песто

Традиционно для приготовления песто используются измельченные листья базилика - это растение соответствует чертам и склонностям Тельца. Базилик издавна ассоциируется с благополучием и богатством, а это то, к чему всегда стремится Телец. Считается, что если носить базилик в кармане, то он привлечет деньги, если держать его на своем рабочем месте, то не будет отбоя от клиентов, а если вложить веточку в руку возлюбленной, то это укажет (увянет веточка или нет), добродетельна она или распутна – такой вот полезный фокус для ревнивого Тельца.

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Близнецы - паста качо-э-пепе

Близнецами управляет планета Меркурий, названная так в честь бога коммерции и общения, торговли и хитрости, покровителя пастухов, воров и путешественников.

Согласно легенде (а легенда - это язык любви Близнецов), блюдо качо-э-пепе (Cacio e pepe) придумали пастухи-кочевники, которые проводили конец весны и начало лета, выпасая стада в Апеннинских горах. Для пропитания им требовалось что-то дешевое, легкое и непортящееся (святая троица близнецовских предпочтений). Поэтому они брали в дорогу макароны и перец. Эти ингредиенты в сочетании с сыром, который они сами делали, позволили приготовить это простое и великолепное блюдо.

В переводе на наш язык качо-э-пепе - спагетти с сыром и черным молотым перцем, очень сытное и популярное во всем мире блюдо.

Рак - лингвини с морепродуктами

Официальным блюдом Рака принято считать равиоли, поскольку представители этого знака держат свои чувства в себе и прячут их под уютным слоем недоверия. А вот блюдо из макарон, которое наиболее близко им - это лингвини (спагетти) с морепродуктами (моллюсками и членистоногими). Рецепт его, который колеблется в зависимости от приливов и отливов, времени года и темперамента повара, так же вечно изменчив, как Луна и множество настроений, владеющих Раками.

Лев - фетучини Альфредо

Левом управляет Солнце, а сам он - властелин человеческого сердца, неприкаянный романтик, шоумен и самовластный правитель Зодиака. Как-то в 1908 году в Риме жена шеф-повара Альфредо ди Лелио Инес родила ему сына. Согласно книге Луки Чезари "Открытие пасты: история в десяти блюдах", после родов Инес сильно ослабла, и тогда расстроенный Альфредо отправился на кухню, чтобы приготовить для нее что-нибудь сытное и легкоусвояемое. Как истинный король углеводов, он приготовил лапшу фетучини, щедро заправил ее маслом и пармезаном и прочитал молитву святому покровителю молодых матерей. Инес так понравилось это блюдо, что они включили его в меню своей траттории.

Дева - макароны с сыром

Дева - знак находчивого затворника, а макароны с сыром - блюдо, которое предпочитает герой-отшельник фильма "Один дома" Кевин Маккалистер. Кстати, Маколей Калкин, который сыграл его, Дева по гороскопу. Кто, как не умный земной жрец, пожелает, чтобы его семья растворилась, чтобы он мог спокойно наслаждаться праздниками, смотреть фильмы, пить молоко из бокала с вином и есть макароны в благословенном одиночестве?

Весы - спагетти с фрикадельками

Весами управляет Венера - планета любви, эстетики и привлекательности. Это знак партнерства и популярности, что как нельзя кстати отображает сцена с пастой из диснеевского фильма "Леди и Бродяга" - самая культовая в истории кино.

По сюжету, во время исполнения песни "Belle Notte" Бродяга и Леди, две стороны одного и того же архетипа Весов (бесшабашный флирт и кокетливая аристократка), случайно целуются за тарелкой спагетти с фрикадельками. Эту сцену чуть было не вырезал Уолт Дисней, посчитав, что идея собачьей трапезы скорее смешна, чем романтична, но в конце концов любовь победила, и поцелуй со спагетти до сих пор остается краеугольным камнем культуры.

Скорпион - паста алла норма

Паста алла норма - традиционная сицилийская паста с обжаренными баклажанами, измельченными помидорами и свежей рикоттой. Изюминка блюда - баклажан. Как изветсно, знак Скорпиона управляет гениталиями, и, как скажет вам любой миллениал, эмодзи баклажана - это предмет многочисленных шуток и используется, как синоним мужских половых органов.

К этому следует добавить, что итальянский композитор Винченцо Беллини, написавший оперу "Норма" - от которой и происходит название блюда - был Скорпионом по знаку Зодиака.

Стрелец - лазанья

Стрелец - знак экспансии, в лучшем случае - изобилия, в худшем - избытка и эмпирической тирании. Лазанья - результат завоеваний. Изначально блюдо было разработано греками, но римляне, совершившие на них набег, унесли его с собой вместе с целой эстетической традицией, пантеоном богов и философией управления. За прошедшие с тех пор века лазанья была адаптирована и перенята, но сохранила при этом богатство вкуса и репутацию.

Козерог - спагетти путтанеска

Козерог - знак производства, священного труда, карающей трудовой этики и могучего доллара. Спагетти путтанеска, что в переводе означает "спагетти по-путански", - это быстрое и простое блюдо из спагетти с помидорами, маслинами, каперсами, анчоусами, луком, чесноком и зеленью. По легенде, в духе предприимчивого Козерога, неаполитанские секс-работницы, подобно сиренам, заманивали к себе мужчин резким ароматом этой пасты и готовили ее в перерывах между клиентами, чтобы получить максимальный доход.

Водолей - паста карбонара

Водолеем управляют две планеты: жесткий Сатурн и сжигающий все дотла Уран. Никогда еще энергия этих двух светил не находила столь острого кулинарного выражения, как в скандале под названием "Карбонара-гейт". Все началось с того, что на одном из французских сайтов выложили рецепт приготовления паста карбонара в одной кастрюле с макаронами- "бантиками". Видео вызвало международную дискуссию среди итальянских писателей, шеф-поваров, домашних кулинаров и макаронников, которые были просто возмущены таким грубым нарушением классики. Еще большее негодование вызвал рецепт "Нью-Йорк Таймс", где в карбонара добавляли помидоры, что некоторые приравняли к объявлению войны Италии (по классике карбонара готовят из спагетти с беконом и соусом из яиц, сыра и молотого перца).

Однако один из шефов, обращаясь к архетипу Водолея, предложил перемирие и компромисс: традиции на кухне вполне могут ужиться с желанием экспериментировать. Оригинальный рецепт должен быть защищен и сохранен, как достояние в музее или на объекте ЮНЕСКО. Но это вовсе не означает, что не следует предоставлять максимальную свободу для экспериментов, которые так любит Водолей.

Рыбы - сладкие спагетти

Если вы смотрели рождественский фильм "Эльф", то его искрометный герой Бадди – это квинтэссенция Рыб. Живя и любя на полную, очаровательный и с безумными причудами, он ест на завтрак сладкие спагетти, с кленовым сиропом, хлопьями, поп-тарталетками, маршмеллоу, конфетами, приправленные надеждой, весельем и неугасающим энтузиазмом. Никогда такого не пробовали?

Кстати, вдохновленные Бадди, именно такое спагетти подают по праздникам в одной из закусочных Чикаго.

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