Этот продукт содержит меньше насыщенных жиров и жирные кислоты омега-3.

Не все белки одинаковы для поддержания здоровья сердца. Этот источник белка может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет eatingwell.com со ссылкой на утверждения специалистов.

"Ваше тело нуждается в белке для наращивания и восстановления мышц. Сердце также является мышцей, поэтому употребление правильных белков может помочь сохранить ваше сердце здоровым и снизить риск сердечных заболеваний", - отметила кардиолог Кимберли Кэмпбелл.

Белок №1 для здоровья сердца

Эксперты сходятся во мнении, что первое место среди лучших белков именно для поддержания здоровья сердца занимает рыба.

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"Средиземноморская диета - одна из лучших диет для здоровья сердца. Она включает в себя белки из морепродуктов с высоким содержанием жирных кислот омега-3 и низким содержанием насыщенных жиров", - отметила кардиолог Мэри Грин.

Указывается, что рыба, как правило, содержит меньше насыщенных жиров, чем другие животные белки, такие как говядина или свинина, и содержит жирные кислоты омега-3 - тип полиненасыщенных жиров, тесно связанных с пользой для здоровья сердца.

"Жирные кислоты омега-3, которые необходимы для поддержания нормального функционирования организма, также могут помочь снизить риск ишемической болезни сердца. Организм не может вырабатывать жирные кислоты омега-3. Лосось, тунец, сардины и скумбрия - сорта рыбы с самым высоким содержанием омега-3", - рассказала Кэмпбелл.

Напомним, ранее новое исследование показало, какая рыба полезнее - скумбрия или лосось.

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