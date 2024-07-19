В списке есть яйца и куриная грудка.

Эксперты по питанию составили список продуктов, которые богаты белком, пишет StudyFinds.

Отмечается, что эти продукты одинаково порадуют ваши вкусовые рецепторы и бицепсы.

Продукты с высоким содержанием белка - топ-5

Яйца. Обладают высокой биодоступностью, а это означает, что организм может легко усваивать и использовать полученный из них белок. Яичные белки представляют собой почти чистый белок.

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Куриная грудка. Куриная грудка не только богата белком, но и содержит мало жира, если ее есть без кожи. И существует почти бесконечное количество способов ее приготовления, которые помогут вам не скучать, если курица составляет значительную часть вашего рациона.

Нежирная говядина. Многие люди избегают красного мяса, но нежирная говядина является отличным источником белка. Главное – есть ее в умеренных количествах.

Морепродукты. Лосось - идеальный вариант для тех, кто ищет белок в разделе морепродуктов, и не зря его преимущества выходят за рамки простого содержания белка. Он также содержит жирные кислоты омега-3 и омега-6, железо, холин, витамин B12, витамин D, селен и, конечно же, много белка.

Бобовые. К ним относятся различные виды фасоли и гороха, такие как черная фасоль, нут и чечевица. Они богаты белком, клетчаткой и многими ключевыми питательными веществами, включая кальций, калий, магний и железо.

Напомним, ранее УНИАН назвал 10 самых дорогих в мире сортов чая.

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