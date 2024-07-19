Однако стоит осторожно сочетать этот напиток с определенными лекарствами.

Если вы страдаете от стресса и тревоги, медики рекомендуют попробовать выпить чашку "целебного" травяного чая.

Доктор Эрик Берг утверждает, что чай из мелиссы поможет улучшить здоровье и при постоянном употреблении вы заметите изменения уже через две недели. Как пишет Ехргеѕѕ, Берг является мануальным терапевтом и специализируется на здоровом кетозе и периодическом голодании. Только на YouTube он может похвастаться 12 миллионами подписок и 11,7 миллионами в TikTok.

Отмечается, что мелисса содержит соединения, которые могут оказывать людям успокаивающие и расслабляющие ощущения. Она также может подавлять рост и распространение некоторых вирусов и бактерий

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"Этот особый чай имеет некоторые захватывающие преимущества для так называемого Gaba. Gaba - это расслабляющая молекула в вашем мозгу, которая заставит вас чувствовать себя безмятежным, спокойным и спокойным. Когда вы пьете этот чай, ваш уровень кортизола снизится до нормального, поэтому вы будете чувствовать себя очень хорошо. Вы сможете прекрасно спать и будете иметь больше энергии. Но в основном вы будете чувствовать себя очень, очень спокойно, и этот напиток называется чаем из мелиссы. Попробуйте его и скажите мне, как он действует на вас", - говорит Берг в своем видео.

Комментаторы поблагодарили за рекомендацию. Некоторые из них попробовали этот чай и заметили его действие на практике.

"Этот чай - это мой чай для лечения тревоги. Он сработал через 5 минут после того, как я выпил его, когда у меня случился приступ. Мне нравилось знать, что я должен был использовать его вместо лекарств. Я вернулся в магазин и купил все ящики на полке", - пишет один из подписчиков.

В одном исследовании исследователи обнаружили, что потребление мелиссы помогло смягчить неблагоприятное влияние на настроение стресса. Те, кто употреблял мелиссу, сообщили, что чувствуют себя более расслабленными и менее бдительными.

В 2014 году ученые узнали, как продукты с мелиссой могут влиять на настроение и когнитивные функции. Они уменьшали тревожность.

Хотя исследования пользы чая из мелиссы выглядят многообещающими, нужны дальнейшие исследования, чтобы действительно определить его эффективность

Важно также помнить, что мелиссу лучше всего использовать в течение короткого времени. Лучше всего каждые три недели делать перерыв на семь дней. Рекомендуется не употреблять мелиссы дольше четырех месяцев без перерыва.

Также советуют быть осмотрительными с ее использованием если принимаете лекарства от глаукомы, щитовидной железы, барбитураты, седативные средства или препараты, влияющие на серотонин.

Какие еще чаи полезны

Хотя существует множество чаев, которые полезны для здоровья кишечника, включая мяту, ромашкой и фенхелем. Ученые считают, что лучший - имбирный.

Идея о том, что зеленый чай полезнее кофе, существует уже много лет. Хотя подавляющее большинство людей выпивает хотя бы одну чашку кофе в день, но есть и те, кто считает зеленый чай лучшим утренним напитком.

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