"Бабушкины" методы помогут сохранить электроэнергию и уменьшат износ тканей.

Что касается стирки, то не всегда современные удобства превосходят классические методы. Эксперты советуют все же время от времени обращаться к проверенным хитростям, которые передаются из поколения в поколение, пишет martha stewart.

Преимущество последних в том, что они экономят электроэнергию и уменьшают износ тканей, говорится в публикации. Вот какими советами поделились эксперты по стирке.

1. Раствор для отбеливания собственноручно

Хотя современные отбеливатели и энзимные очистители имеют бесспорный эффект, но все же можно собственноручно приготовить средство, которое сделает ткань белоснежной. При стирке белых вещей стоит добавить полчашки буры на две столовые ложки стирального порошка или немного уксуса, чтобы одежда осталась красивыми.

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2. Солнце как пятновыводитель

Владелица компании Phillips Commercial and Residential Cleaning Services Стефани Филлипс использует солнце для удаления стойких органических пятен, например от пота или крови. Она рассказала, что нужно просто смочить одежду, обработать пятно небольшим количеством уксуса или лимонного сока, а затем вывесить вещь под прямые солнечные лучи.

3. Хозяйственное мыло

Филипс рекомендует не забывать о куске хозяйственного мыла, который точно был у вашей бабушки. Надо просто смочить пятно, потереть его бруском мыла и постирать как обычно. Пятна исчезнут.

4. Кукурузный крахмал от жирных пятен

Жирное пятно можно посыпать кукурузным крахмалом, подождать несколько минут, а затем удалить его чистой мягкой щеткой. Если пятно не исчезает, надо перевернуть вещь и обработать так же другую сторону. Затем прополоскать и постирать в холодной воде.

5. Сушка на веревке на улице

Мелисса Андерсон из Molly Maid предлагает сушить белье на веревке на улице, чтобы предотвратить усадку одежды от тепла сушилки. Линейная сушка также отлично подходит для выведения пятен, выветривания запахов и экономии электроэнергии. Чтобы предотвратить выгорание цветов на солнце, одежду можно повесить изнаночной стороной вверх.

6. Сортируйте одежду на светлую и темную

Современные ткани более безопасны по цветам, чем прежние, и многие люди теперь могут пропустить этот шаг, но Джина МакРей из Molly Maids все еще разделяет одежду по цвету, как ее учили, чтобы избежать попадания посторонних цветов на вещи. МакРей также рекомендует сортировать по уровню загрязнения.

7. Крахмальное средство собственноручно

Филлипс поделилась маминым рецептом домашнего крахмала. Она использует ¼ стакана кукурузного крахмала и ½ стакана холодной воды, чтобы сделать кашицу. А потом выливает эту смесь в кипящую воду - и получается отличное средство для подкрахмаливания белья.

8. Складывайте футболки ровно или скручивайте их

Филлипс предлагает скручивать или складывать футболки, как военнослужащий. Благодаря этому много вещей помещается в небольшой ящик, к тому же это имеет опрятный вид.

Ранее УНИАН рассказывал, сколько порошка нужно на одну стирку. Это, в частности, зависит от типа и загрузки стиральной машинки и того, насколько одежда грязная.

Многие хозяйки, высчитывая, сколько порошка нужно, ориентируются на столовую ложку. Она вмещает 15-20 г. То есть вы легко можете подсчитать, сколько порошка сыпать в стиральную машину - для обычной стиралки понадобится 6-8 столовых ложек средства.

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