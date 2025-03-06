Среди рекомендаций - сажайте натуральные и устойчивые к болезням семена.

Опытные садоводы посоветовали, как выращивать помидоры в помещении так, чтобы получать созревшие плоды круглый год, пишет marthastewart.com.

"Поскольку известно, что помидоры лучше всего растут в теплое время года, вы можете задаться вопросом, можно ли выращивать их дома. Что ж, хорошие новости: это возможно", - говорится в публикации.

Как вырастить помидоры в горшке - советы садоводов

Главный гуру садоводства в компании-поставщике семян Ferry-Morse Ребекка Сирс отметила, что для выращивания помидоров нужно будет имитировать идеальные условия роста на открытом воздухе:

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"Сюда входит достаточно места для роста корневого кома, подпорки для поддержания растения в вертикальном положении, хороший поток воздуха и обрезка, регулярный полив и подкормка, а также солнце".

По словам Сирс, сорт семян, который вы посадите, будет иметь большое значение для того, как он будет процветать. Она рекомендовала натуральный, устойчивый к болезням сорт, такой как Better Boy Hybrid и Big Boy Hybrid.

Ключевые советы для успешного выращивания помидоров в помещении:

Выбор семян и посадка. Сажайте натуральные, устойчивые к болезням семена в почву, которая обеспечивает адекватный дренаж.

Полив. Регулярно поливайте растение (столько, сколько необходимо, чтобы почва оставалась влажной, но не мокрой).

Удобрение. При посадке помидоров обязательно смешайте с почвой органическое медленнодействующее удобрение для идеальной среды для роста. Затем, как только помидоры начнут прорастать, вам нужно будет начать регулярно удобрять их. Для этого добавьте в почву сбалансированное органическое удобрение или используйте водорастворимую подкормку для растений один раз в неделю.

Свет. Помидоры требуют полного солнца для правильного роста. Если ваш дом не получает наилучшего прямого солнечного света, вам нужно будет использовать лампу для подсветки растений в течение 16-18 часов в день.

Опыление. Чтобы растения давали плоды, им также нужно опыление. По словам Сирс, без пчел и ветра, которые могли бы выполнить эту работу, вам нужно будет помочь процессу, используя либо небольшую кисточку для переноса пыльцы с цветка на цветок, либо используя вибрирующий вентилятор, чтобы побудить пыльцу перемещаться.

Подпорка для устойчивости. Чтобы укрепить растения, вам нужно будет добавить колышек в контейнер, в который вы их сажаете.

Обрезка. Сирс посоветовала обрезать все боковые побеги между главным стеблем и боковыми стеблями, чтобы перенаправить энергию на производство плодов и не дать растению перерасти ваше пространство. Профессор экологических исследований в Университете Гранд-Вэлли и соисполнительный директор Urban Roots Леви Гарднер добавила, что обрезка также поможет получить более крупные плоды, так как новые побеги могут давать цветы вместо них.

Напомним, ранее садоводы назвали 5 уличных растений, способных пережить почти все.

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