Севооборот позволит насытить почву полезными веществами и получать хороший урожай.

Опытные огородники давно знают о необходимости севооборота - менять место посадки культур в огороде, чтоб не истощить почву и получать хороший урожай.

Важным элементом этого является то, что некоторые растения ни в коем случае нельзя сажать после других. Сегодня мы рассмотрим, что нельзя сажать после помидор.

Для начала стоит отметить, что при правильно севообороте удается добиться:

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обмена полезными веществами;

исчезновения вредителей;

насыщения почвы микроэлементами.

Если говорить о помидорах, то они "высасывают" из грунта много азота, а взамен увеличивают кислотность земли. Конечно, проблему можно решить вручную - удобрить почву и с помощью извести уменьшить кислотность. Ее нужно будет добавить во время перекапывания земли из расчета 50-80 граммов активного вещества на один квадратный метр участка.

Стоит выделить растения, которые ни в коем случае нельзя сажать после помидор. На их месте вы не увидите хорошего урожая арбузов и дынь, так как им не хватит питательных веществ. На других культурах остановимся отдельно.

Можно ли сажать картошку после помидор

Эти два растения роднит любовь к азоту. Если вы высаживаете картошку после помидор, то готовьтесь к длительной битве. Вам придется регулярно вносить удобрения на весь этот участок, чтоб получить хороший урожай. Это может быть затратным само по себе, но есть и другая проблема, требующая вложений.

Особую опасность представляют паразиты, которые могут остаться картошке "в наследство" от помидор. Речь идет о тех, которые останутся в земле даже после окончания сезона и одинаково любят поедать оба этих растений.

Например, медведка поедает стебли и роет себе норы в земле. Она прекрасно себя чувствует на помидорах и, перезимовав в грунте, примется за ваш картофель.

Колорадские жуки известны тем, что любят листья картофель, но не все учитывают, что и к ботве помидор они также небезразличны.

Проволочники пожирают практически все - и стебли, и плоды. Их легко обнаружить по почернению овощей внутри и снаружи.

А ведь это мы еще не перешли на грибковые болезни, где главной угрозой является фитофтороз. Он съест стебли и листья, а потом перейдет и на плоды.

По этой причине картошку ни в коем случае нельзя сажать на месте помидор. Так вы только размножите всех паразитов и грибок, которые могли остаться после томатов, и они примутся за весь ваш урожай.

Посадка клубники, баклажанов, перца и помидор после томатов

Эти растения мы рассматриваем вместе, поскольку с ними не так сложно, как с картофелем. Так, после помидор можно сажать перец и даже физалис.

А вот тот, кто скажет вам, что можно сажать клубнику после помидор, точно вам не друг. На этом месте она может подхватить фитофтору, которая методично будет уничтожать ваши растения и вы замучаетесь ее выводить.

Баклажаны не рекомендуется сажать, потому что они, как и помидоры, сильно истощают почву. По этой причине будет сложно получить хороший урожай.

Также рассмотрим, можно ли сажать помидоры после помидор, ведь бывает, что площадь просто не позволяет менять культуры местами.

Чтобы преуспеть в этом начинании можете хорошенько подготовить грунт. Например, стоит удобрить его азотом, в котором они так нуждаются. Для поддержания состояния почвы попробуйте сажать возле них зелень с травами или бобовые культуры. Они прекрасно напитывают почву питательными веществами. На осень же обязательно посейте сидераты - растения, которые станут удобрением и помогут получить вам хороший урожай помидор даже без смены места.

Ранее УНИАН рассказывал, что сажать после помидор.

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