Опытные ученые раскрыли свои секреты поиска.

Выбор арбуза может показаться сложной игрой в догадки. Взвесить в руках, постучать, осмотреть - даже сделав все это, ответ вы узнаете уже когда разрежете его дома. Ученые решили поставить точку в этой истории и дали советы, как выбрать арбуз, который вас не разочарует.

Forbes пообщался с ученой-агрономом из Университета штата Северная Каролина Пенелопой Перкинс-Веази. Она исследовала пользу арбузов для здоровья и выяснила, как их выбирать.

Во-первых, все зависит от того, где вы его берете - в поле или в магазине. Если вы выбираете его еще на грядке, то обратите внимание на усики и листья.

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"Первые, а лучше три усика, ближайшие к плоду арбуза, должны быть мертвыми. Другими незаметными показателями спелости являются изменения воскового блеска на плодах (должен быть тусклым, а не ярким) и появление слегка приподнятых хребтов, которые следуют за полосами на кожуре арбуза", - советует женщина.

Она напомнила, что разные виды арбузов имеют разный срок созревания. Но покупая его на рынке, вы имеете меньше информации, чем если бы вы бы сажали его у себя дома.

"В магазине тест на усики не сработает, но часто первое, на что я обращаю внимание, - это пятно от земли. Это желтое пятно на нижней стороне фрукта, где он контактировал с землей или пластиком. Мне нравится видеть здесь глубокий желтый цвет", - отмечает Пенелопа.

По ее словам, стоит также выбирать арбуз, который кажется тяжелым для своего размера. Это означает, что в нем много воды. Однако квест с поиском осложняется и тем, что арбуз может оказаться перезрелым.

"В поле к перезрелым арбузам будет прикреплена преимущественно мертвая лоза. Иногда бывают солнечные ожоги (желтые на верхней части плода), поскольку листья, которые затеняют его, отмирают", - говорит Перкинс-Веази.

Исследователь растительной патологии в Овощной лаборатории США в Чарлстоне Шейкер Коузик решил поделиться своими лайфхаками. Он соглашается с Пенелопой покасательно проверки усиков и листьев арбуза в поле, а также относительно желтого пятна.

"Я также стучу по арбузу, и если слышу легкий металлический звук, я знаю, что он созрел. Знание того, что производители обычно собирают арбузы после того, как они созрели в поле, помогает. В основном я ищу желтый живот и стучу по арбузу, чтобы услышать металлический звук", - поделился исследователь.

Арбузы в Украине

Украинские производители арбузов получили возможность повысить отпускные цены на свою продукцию. По состоянию на 24 июля арбузы отгружают по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг). Это в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Стоит отметить, что сейчас арбузы в Украине предлагаются к продаже в среднем на 52% дешевле, чем во второй половине июля 2023 года.

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