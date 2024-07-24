Подорожание аналитики рынка связывают с сокращением предложения арбузов

Украинские производители арбузов получили возможность повысить отпускные цены на свою продукцию. По состоянию на 24 июля арбузы отгружают по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг). Это в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные проекта EastFruit.

Отмечается, что подорожание в данном сегменте аналитики рынка связывают с сокращением предложения арбузов из местных хозяйств. Из-за высокой температуры воздуха и засухи, которые уже которую неделю наблюдаются в большинстве регионов страны, часть урожая погибла в полях

Однако игроки рынка считают такую ситуацию временным явлением. По их словам, как только уборочные работы возобновятся, предложение арбуза на рынке возрастет, что приведет к стремительному ценовому снижению.

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В то же время из-за солнечных ожогов качество арбузов в полях заметно ухудшилось, а значит, существенно увеличится процент некондиционной продукции, которую фермеры будут стремиться реализовать как можно быстрее. Предложение бахчевых на внутреннем рынке может увеличиться вследствие того, что некоторые хозяйства в центральных и западных областях только приступают к массовой уборке арбузов.

Стоит отметить, что сейчас арбузы в Украине предлагаются к продаже в среднем на 52% дешевле, чем во второй половине июля 2023 года.

Цены на продукты

Цена на картофель в Украине продолжает стремительно снижаться. Речь идет об овоще урожая нынешнего года. Стоимость овоща падает из-за большого предложения в то время, как покупатели не бегут скупать картофель. Правда, даже снижение цен не дает ожидаемого эффекта.

Цены на голубику в Украине продолжают падать. Ягоду уже продают по 120-130 гривен за килограмм.

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