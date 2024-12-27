Ветеринар рассказал, что выдаст приближение пожилого возраста у собаки.

Каждый человек, который действительно любит животных, желает своим домашним любимцам долгой жизни, максимально ее продлевая с помощью походов к ветеринарам и заботе. Однако годы идут и возраст берет свое. Из-за этого собакам, в частности, требуется повышенная забота. Но для этого нужно знать, когда собака считается пожилой. Ветеринар Барри Дж. Моррисон в материале для PetMD постарался разобрать этот вопрос.

Самый распространенный и точный способ определить, когда собака считается пожилой - это ее размер. Как правило, чем крупнее собака, тем короче ее продолжительность жизни. При этом отмечается, что до сих пор не до конца ясно, почему так происходит. Однако считается, что это связано якобы с тем, что маленькие собаки испытывают меньшую нагрузку на организм, в частности на сердце.

Когда собака считается пожилой?

Мелкие породы (например, такса) 10-12 лет

Средняя порода (например, австралийская овчарка) 8-10 лет

Крупная порода (например, боксер) 8-9 лет

Гигантская порода (например, грейтдаун) 6-7 лет

Признаки того, что ваша собака становится пожилой

С возрастом в организме собаки происходят как физические, так и психические изменения. К примеру, с возрастом собаки начинают "седеть". А их кожа может стать менее эластичной, что может замедлить заживление ран и рост шерсти.

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В глазах пожилой собаки с возрастом может появиться беловато-голубое помутнение хрусталика (ядерный склероз). Это помутнение может быть похоже на катаракту, но между ними есть разница. Катаракта приводит к изменению зрения и слепоте, а ядерный склероз не влияет на зрение собаки вообще.

Кроме того, у пожилых собак, как и людей, с возрастом становится все меньше и меньше энергии. Поэтому они могут дольше спать. И из-за этого, возможно, стоит начать соблюдать диету, которая поможет предотвратить набор веса при снижении уровня активности.

У пожилых собак часто происходят изменения в режиме питания, которые могут проявляться в виде снижения аппетита, анорексии или наоборот прожорливого аппетита. Если у вашей стареющей собаки наблюдаются изменения аппетита, рвота, понос или повышенная жажда, на них следует обратить внимание ветеринара.

К тому же, при уменьшении подвижности, собаки с возрастом теряют мышечную массу и чаще набирают жир. Это может привести к ожирению, которое вызывает и усугубляет многие проблемы со здоровьем, включая проблемы с подвижностью и метаболические заболевания, такие как диабет. А еще собаки ближе к старости могут чаще страдать артритом и другими заболеваниями, которые влияют на подвижность.

Другие новости о собаках

Ранее УНИАН сообщал, могут ли собаки смеяться. Если человеческий смех состоит из ритмических звуков, таких как "ха-ха" или "хо-хо", то собаки издают похожий звук — вариацию "гав-гав".

Кроме того, ученые провели исследование, в ходе которого пытались ответить на вопрос, могут ли собаки узнавать знакомые человеческие голоса.

"Предыдущие исследования показали, что собаки чувствительны к определенным акустическим сигналам в человеческом голосе", - отметила аспирантка кафедры этологии ELTE Кинга Сурани.

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