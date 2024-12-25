Собаки очень активны и эмоциональны, но все же по ним не сразу можно понять, умеют ли они смеяться.

В человеческом понимании смех является физиологической реакцией на юмор. Несмотря на то, что собаки могут быть игривыми, многие задаются вопросом, могут ли они смеяться. Поэтому ветеринарный врач Отем Мэдден рассказала для petMD, имеют ли такую реакцию собаки.

По ее словам, человеческий смех состоит из ритмических, воказилованных, выдыхательных или непроизвольных действий. Звук может быть любой вариацией, к примеру, "ха-ха" или "хо-хо". Однако собаки издают похожий звук из-за сильного дыхания, а именно вариацию "гав-гав".

Как все же собаки смеются?

Известно, что вид собачьего смеха описал зоолог Конрад Лоренц в своей книге "Человек встречает собаку". В частности, он писал:

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"...открытые челюсти, из которых виден язык, и наклоненный угол рта, тянущийся почти от уха до уха, создают еще более сильное впечатление смеха. Этот "смех" чаще всего можно увидеть у собак, которые играют с хозяином, и которые становятся настолько возбужденными, что вскоре начинают задыхаться".

Также собаки используют язык тела, чтобы пригласить человека к игре. Эти поведенческие сигналы состоят из игровых поклонов, ударов лапами и прыжков с расслабленным поведением.

Есть ли у собак чувство юмора?

В Американской психологической ассоциации отметили, что собаки имеют умственные способности и возможности 2-2,5-летнего человеческого ребенка. Это, скорее всего, является причиной их веселой, игривой натуры.

В то же время Чарльз Дарвин стал первым ученым, который заметил, что собаки обладают чувством юмора.

"Как и у людей, чувство юмора у собак является индивидуальным. Исследования также показывают, что определенные породы собак имеют более развитое чувство юмора, чем другие, а это означает, что они могут чаще играть или смеяться", - подчеркнула Отем Мэдден.

Поэтому ветеринар назвала 5 самых игривых пород собак с самым большим "чувством юмора":

ирландский сеттер;

английский спрингер-спаниель;

миниатюрный шнауцер;

керн-терьер;

эрдель-терьер.

Пять наименее игривых пород собак:

самоед;

чихуахуа;

ротвейлер;

пекинес;

акита.

Понимают ли собаки, когда мы смеемся?

Исследование, которое провели венгерские исследователи, показало, что собаки могут распознавать такие эмоции, как счастье или грусть.

Кроме того, дополнительные исследования показали, что во время сканирования мозга собаки воспроизводились различные звуки, и обнаружили, что собаки имеют большую мозговую активность в ответ на человеческие голоса, чем на фоновый шум. Это, скорее всего, означает, что собаки могут различать счастливые и грустные звуки.

Другие интересности о собаках

Ранее ученые выяснили, могут ли собаки узнавать знакомые человеческие голоса. Как оказалось, животные имеют прекрасную способность распознавать отдельных членов своей семьи, к примеру, братьев и сестер или друзей.

В свою очередь эксперты объяснили, как собаки прощаются перед смертью. По их словам, об этом свидетельствуют несколько признаков, а именно потеря интереса к старым привычкам, изменения в аппетите и привычках, а также сильное истощение.

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